कम समय में ही जिले ने शतरंज में ऊंचा नाम कमाया, जयपुर, उदयपुर के बाद हमारा नंबर

बारां न सिर्फ आयोजनों बल्कि खिलाडिय़ों के आगे बढऩे में भी शीर्ष जिलों में शुमार रहा। गुजरे सालों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाडिय़ों की सर्वाधिक संख्या के मामले में बारां जिला शतरंज में अग्रणी जयपुर और उदयपुर के साथ शीर्ष पर रहा। हाल ही में बारां जिले के अंता के सूफी अली व कवाई के परमानन्द महावर को उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय फिडे रेङ्क्षटग प्राप्त हुई। सूफी ने इसी वर्ष केवी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उपविजेता के बराबर अंक प्राप्त किया। निर्णायक के रूप में प्रद्युम्न गौतम ने अंतरराष्ट्रीय फिडे ऑर्बिटर, प्रदीप चौरसिया व तारिणी चौरसिया ने सीनियर नेशनल ऑर्बिटर की उपाधि प्राप्त की। इस वर्ष शिक्षक वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गौतम व चौरसिया उपविजेता रहे। संघ के सचिव सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव प्रमोद गौतम ने बताया कि विगत 3 वर्षों से खिलाडिय़ों के अभ्यास के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म पर साप्ताहिक टूर्नामेंट भी नियमित रूप से कराया जा रहा है।