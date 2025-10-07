जांच में खुलासा, खराब मिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल का फायर फाइटिंग सिस्टम

नगरपरिषद आयुक्त नागर ने बताया कि अग्निशमन टीम को भेजकर जिला अस्पताल का निरीक्षण कराया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में अग्निसुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए स्थापित फायर फाइटिंग सिस्टम व उपकरण होज रील, होज पाइप बॉक्स, हाईडेन्ट प्वाइन्ट, स्मॉक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म सिस्टम एवं फायर पम्प आदि खराब मिले। स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित नहीं है। इस सम्बन्ध में अस्पताल के अग्निशमन व्यवस्था प्रभारी सौभागमल मीणा से उपकरण कहां और कितनी संख्या में लगे है, खराब क्यों है एवं फायर प्लान भी मांगा गया तो उपलब्ध नहीं कराया गया। फायर उपकरणों को अन्तिम बार कब चेक व मेन्टिनेन्स किया गया। इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।