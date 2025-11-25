जेईएन ने की किसान के साथ मारपीट, निलंबन के साथ मामला भी हुआ दर्ज

निगम ने तत्परता दिखाते हुए जेईएन को निलंबित कर दिया। मामले में जेईएन और किसान, दोनों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छबड़ा का मामला, वीडियो वायरल हुआ तो बिगड़ी बात
छबड़ा. स्थानीय विद्युत निगम कार्यालय में विद्युत उपकरण लेने गए किसान के साथ जेईएन हाथापाई पर उतर आया और किसान के साथ लात-घूसों से मारपीट की। इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं। इस मामले में विधायक प्रताप प्रताप सिंह सिंघवी ने मुख्यमंत्री व सीएमडी से मुलाकात कर जेईएन को निलंबित किए जाने की मांग की। इस पर निगम ने तत्परता दिखाते हुए जेईएन को निलंबित कर दिया। मामले में जेईएन और किसान, दोनों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह है मामला
छबड़ा विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता रजनीश चावला ने विद्युत तार मागंने गए इब्राहिमपुर जदीद निवासी किसान धीरपङ्क्षसह लोधा के साथ गाली-गलौच की और किसान द्वारा विरोध करने पर उसके साथ लात-घूसों से मारपीट भी कर ड़ाली। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं। विधायक प्रतापङ्क्षसह ङ्क्षसघवी को जैसे ही घटना के बारे में जानकारी मिली तो सबसे पहले उन्होंने निगम की सीएमडी आरती डोगरा व मुख्यमंत्री कार्यालय में डीआईजी से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी एवं दोषी जेईएन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस पर निगम ने तत्परता दिखाते हुए जेईएन चावला को निलंबित कर दिया।
किसान पर पहले मारपीट का आरोप
जेईएन रजनीश चावला ने बताया कि धीरपङ्क्षसह द्वारा कनेक्शन के लिए फाइल लगाई गई थीं, इसकी लगभग ढ़ाई माह पूर्व इंडेंट काटकर मैंने उसे भेज दी थी। सोमवार को धीरपङ्क्षसह मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मुझे ट्रांसफार्मर दे दो। इस पर मैंने उससे कहा कि अभी आपकी लाइन का कार्य पूर्ण नही हुआ हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास तार कम पड़ रहा हैं। इस पर उन्होने धीरपङ्क्षसह से कहा कि तार स्टोर से ले लो। इस पर धीरप ट्रांसफार्मर की इंडेंट देने की जिद करने लगा और गाली-गलौच पर उतारू हो गया। आपसी बहस में धीरपङ्क्षसह ने उनके थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने बचाव करने के लिए हाथापाई की। उन्होंने किसान के विरूद्ध थाने में परिवाद सौंप दिया है।
जेईएन पर अभद्रता व मारपीट का आरोप
किसान धीरपङ्क्षसह ने बताया कि उन्होने कनेक्शन के लिए फाइल लगा रखी थी और कनेक्शन के लिए तार कम पड़ गया था। वह जेईएन से तार देने के लिए निवेदन करने गया था। परंतु जेईएन ने उसकी बात नही सुनी और धक्का देकर बाहर निकाल दिया और उसके लात-घूसों से मारपीट की। उसने जेईएन के साथ कोई मारपीट नही की।
मामला बढ़ा तो कार्रवाई
किसान के साथ मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने अधीनस्थ कर्मचारी जूनियर इंजीनियर रजनीश चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विधायक ङ्क्षसघवी ने कहा कि सरकार किसानों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसान के साथ दुव्र्यवहार, दुराचार या मारपीट जैसी घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकतीं।
किसान और कर्मचारी संघ ने दिए ज्ञापन
इस मामले में भाकिसं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जेईएन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। वही, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच करवाकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सीआई राजेश खटाणा ने बताया कि किसान धीरपङ्क्षसह ने जेईएन रजनीश चावला द्वारा उसके साथ अभद्रता व मारपीट करने की रिपोर्ट पेश की हैं। किसान की रिपोर्ट पर जेईएन चावला के विरूद्ध मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं :
किसान के साथ मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने अधीनस्थ कर्मचारी जूनियर इंजीनियर रजनीश चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोमवार को छबड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रताप प्रताप सिंह सिंघवी ने इस प्रकरण को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में मुलाकात कर संबंधित कर्मचारी पर कठोर व त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद जेवीवीएनएल ने निलंबन आदेश जारी कर दिया। सिंघवी ने कहा कि सरकार किसानों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसान के साथ दुव्र्यवहार, दुराचार या मारपीट जैसी घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकतीं। सरकार ने इंजीनियर, बारां को निर्देशित किया है कि वे दो दिनों के भीतर आरोप-पत्र (चार्जशीट) का मसौदा और संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करें, ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी की जा सके।
