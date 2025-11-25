जेईएन ने की किसान के साथ मारपीट, निलंबन के साथ मामला भी हुआ दर्ज

किसान के साथ मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने अधीनस्थ कर्मचारी जूनियर इंजीनियर रजनीश चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोमवार को छबड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रताप प्रताप सिंह सिंघवी ने इस प्रकरण को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में मुलाकात कर संबंधित कर्मचारी पर कठोर व त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद जेवीवीएनएल ने निलंबन आदेश जारी कर दिया। सिंघवी ने कहा कि सरकार किसानों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसान के साथ दुव्र्यवहार, दुराचार या मारपीट जैसी घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकतीं। सरकार ने इंजीनियर, बारां को निर्देशित किया है कि वे दो दिनों के भीतर आरोप-पत्र (चार्जशीट) का मसौदा और संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करें, ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी की जा सके।