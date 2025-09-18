कूनो की धीरा को मिला नया घर, छलांग लगाकर जंगल में ओझल

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से करीब 200 किलोमीटर से अधिक दूरी का सफर तय कर चीता गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य पहुंची। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस दौरान जिले के वन विभाग की निगरानी में चीतों को केलवाड़ा से नेशनल हाइवे 27 से सीमलिया टोल प्लाजा तक ले जाया गया। यहां से कुछ आगे कराडिय़ा से गुजर रहे मुंबई-वडोदरा-दिल्ली एक्सप्रेस वे लाया जाएगा। यहां से कोटा जिले की वन विभाग टीम अपनी निगरानी में चीते को गांधीसागर तक ले जाएगी। वे सिमलिया से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से ले जाए जाएंगे। धीरा नाम के नामीबियाई चीते को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से स्थानांतरित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इसी मार्ग से होकर दो चीतो को गांधीसागर ले जाया जा चुका है। वहां पर अभयारण्य में इनके लिए बड़ा क्लोजर बनाया गया है। यहां पर कुछ दिन तक इन चीतों को रखकर खुले जंगल में छोड़े जाने की योजना है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के कूनो को देश में अफ्रीकी चीतों का पहला आवास माना जाता है।