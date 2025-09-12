चोरी की बाइक से तस्करी कर रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, ढाई किलो गांजा जब्त

अंता थानाधिकारी दिग्विजय सिह ने बताया शुक्रवार को गश्त करते हुए राजकीय कॉलेज के सामने से गुजर रहे थे। तभी एक बाइक पर सामने से एक लडका-लडकी आते दिखे। दिखाई इनको कॉलेज के सामने रोका तो दोनों घबरा गए। जांच के दौरान पुलिस ने बैग लेकर बैठी लडक़ी के पास से ढाई किलो गांजा बरामद किया। हंसराज ने बताया की हेमती बाई मेरी महिला मित्र है। बाइक के नम्बर चैक किए तो नंबर फर्जी निकले। यह बाइक बूंदी के सदर थाना इलाका से चुराई हुई निकली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी बारां सदर कर रहे हैं। दोनों से गांजा रखने व बेचने के बारे में गहनता से पूछताछ जारी है।