NH-27 Bus Accident: राजस्थान में पलटी 30 सवारियों से भरी स्लीपर बस, 1 युवती समेत 2 की मौत, 8 लोग गंभीर घायल

मृतकों में 22 साल की युवती साक्षी पुत्री वीरेंद्र सिंह शामिल है जो बारां के किशनगंज क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। वहीं एक अन्य पुरुष यात्री की भी दुर्घटना में मौत हो गई। घायलों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्लीपर बसमें करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों में मनोज राजपूत, प्रदीप राजपूत, सोना, वीरेंद्र, सुनीता पत्नी मागीलाल तथा रैम्बो पुत्र गणेश सहित कुल 8 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।