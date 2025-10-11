त्योहार पर मावे की बढ़ी मांग, वसा की मात्रा से होता है गुणवत्ता का निर्धारण

बारां. दिवाली नजदीक है और शहर के घरों से लेकर मिष्ठान भंडारों तक मिठाइयों की तैयारी जोरों पर हैं। इस बढ़ती मांग के बीच खोवा की मिलावट का खतरा भी तेजी से बढ़ गया है। आंकड़ों के अनुसार, बारां में प्रतिदिन लगभग चार से पांच हजार किलो मावा मिठाई बनाने में खप रहा है। शहर में आने वाला मावा जिले के केलवाड़ा, मारवाड़ और मप्र के रतलाम से आता है। स्थानीय उत्पादन महज ढाई सौ किलो ही है। यानी ज्यादातर मावा बाहर से आ रहा है। बाहर से आ रहे इस खोवे की जांच और सैंपङ्क्षलग के इंतजाम नाकाफी हैं। ऐसे में थोड़ी सी चूक बड़ी आबादी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है।