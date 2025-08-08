घर में दबा धन बना हत्या का कारण, वारदात का खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में 6 आरोपी

पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि मृतक रामचरण सुमन के परिवार व सगे-संबंधियो को पूर्व से ही यह अंदेशा था कि मृतक रामचरण सुमन के घर में पुराना धन व जेवर जमीन में दबा है। परिवार में मृतक रामचरण सुमन के भाई के पोते कमल सुमन को भी इस बात की जानकारी थी। उसको यह भी पता था कि मृतक रामचरण सुमन घर पर अकेला ही रहता है। यह बात उसने अपने साथियों को बताई थी। उस पर उक्त सभी आरोपियों ने उक्त गढे हुए धन को बाहर निकालकर पाने के लिए उक्त साजिश को रचा। इससे पूर्व भी इन्होंने 10 दिन में 2 बार वारदात कर धन व जेवर निकालने का असफल प्रयास किया था। 2 अगस्त की रात 8 आरोपियों ने मृतक रामचरण सुमन के घर में घुसकर उक्त डकैती को अंजाम देने की योजना बनाई थी। इसमें से परिजन कमल सुमन व पड़ोसी भूरालाल सुमन ने गांव में ही रहकर रावां वारदात करने गए 6 आरोपियों को सूचना देने में मदद की। 2 अगस्त को 6 आरोपी ललित धाकड, विनोद सुमन, राजेन्द्र सुमन, राजा अली व 2 अन्य व्यक्ति गैंती, ग्राइण्डर, सरिया, प्लास्टिक टेप लेकर रावां पहुचे। रावां पहुचंकर कार को गांव के बाहर खडा कर दिया। उसके बाद 2 बाइक पर 6 आरोपी मृतक के घर के पास पहुचे। इसमें से 4 आरोपियों ने पीछे के गेट को खोलकर प्रवेश कर मृतक के हाथ पैर साफी व शर्ट से बांधे, मुंह पर टेप चिपका दिया। इससे रामचरण की मौत हो गई। शेष 2 आरोपी 2 बाइक पर रहकर घटना के समय निगरानी करते रहे। इस तरह 8 आरोपियों ने डकैती व हत्याकाण्ड की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों से माल बरामदगी के प्रयास जारी हैं। अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है।