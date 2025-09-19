Patrika LogoSwitch to English

बारां

गवाही देने जा रहे मां-बेटे को कार ने कुचला, हत्या का मामला दर्ज

मृतक के परिजनों की ओर से कार से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सात जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बारां

Mukesh Gaur

Sep 19, 2025

मृतक के परिजनों की ओर से कार से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सात जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है।
source patrika photo

समझाइश के बाद परिजन ने संभाला शव, पुलिस कर रही मामले की जांच

बारां. शहर के अटरू रोड भूल-भूलैया चौराहा के समीप गुरुवार को कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार मां-बेटे की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों गांव से कोर्ट जा रहे थे। इसके बाद मृतक के परिजनों की ओर से कार से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सात जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों व समाज के लोगों का आक्रोश गहरा गया तथा कार हत्या का मुकदमा दर्ज कराने पर अड़ गए। उन्होंने जिला अस्पताल में शव संभालने से इनकार कर दिया था। बाद में सूचना पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी, उपाधीक्षक ओमेन्द्र ङ्क्षसह शेखावत व कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान ने समझाइश कर मामला शांत किया। सात जनों पर नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद वे शांत हुए। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा गया।

कोतवाली प्रभारी चौहान ने बताया कि मृतक पाठेडा कोटड़ी निवासी रूकमणि बाई मीणा (55) व उसका पुत्र संजय मीणा (35) गुरुवार दोपहर को बाइक पर सवार होकर बारां न्यायालय जा रहे थे। इसी दौरान भूल भूलैया चौराहा के समीप कार से बाइक की आमने-सामने की भिड़न्त हो गई। इससे रूकमणि बाई की मौके पर मृत्यु हो गई तथा कुछ देर बाद पुत्र संजय की भी सांसें थम गई। इसके बाद शव जिला अस्पताल पहुंचने पर रिश्तेदार व समाज के लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर सात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

गवाही और पेशी पर जा रहे थे

रिश्तेदार सुखबीर ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में उसकी व सत्यानारायण की पेशी थी। उसकी भाभी चन्द्रकला व चाची रूकमणि की गवाही होनी थी। इसके लिए चारों दो बाइक पर कोर्ट जा रहे थे। उनकी बाइक पीछे थी, संजय व उसकी मां रूकमणि आगे बाइक पर चल रहे थे।

19 Sept 2025 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / गवाही देने जा रहे मां-बेटे को कार ने कुचला, हत्या का मामला दर्ज

