गवाही देने जा रहे मां-बेटे को कार ने कुचला, हत्या का मामला दर्ज

बारां. शहर के अटरू रोड भूल-भूलैया चौराहा के समीप गुरुवार को कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार मां-बेटे की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों गांव से कोर्ट जा रहे थे। इसके बाद मृतक के परिजनों की ओर से कार से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सात जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों व समाज के लोगों का आक्रोश गहरा गया तथा कार हत्या का मुकदमा दर्ज कराने पर अड़ गए। उन्होंने जिला अस्पताल में शव संभालने से इनकार कर दिया था। बाद में सूचना पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी, उपाधीक्षक ओमेन्द्र ङ्क्षसह शेखावत व कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान ने समझाइश कर मामला शांत किया। सात जनों पर नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद वे शांत हुए। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा गया।