खुशखबरी: राजस्थान के इन 3 जिलों के 1402 गांवों को मिलेगा पानी, सरकार ने जारी की 3523 करोड़ रुपए की राशि

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि परियोजना में बारां जिले के 907 गांव, कोटा जिले के 184 और झालावाड़ जिले के 311 गांव सम्मिलित किए गए हैं। जिसके तहत 2 पंप हाउस और 2 वाटर फिल्टर प्लांट बनेंगे। इसमें बारां जिले में 100 एमएलडी तथा कोटा व झालावाड़ के लिए सारोला में 40 एमएलडी का संयंत्र स्थापित होगा। इसके अलावा 41 स्वच्छ जलाशय, 276 उच्च जलाशय, 661 किलोमीटर मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन का निर्माण होगा। वहीं पीएलसी स्काडा कार्य, डेडीकेटेड विद्युत फीडर एवं जीएसएस का निर्माण भी प्रस्तावित है।