राजस्थान में दिखा ‘अफ्रीकी चीता’ तो मचा हड़कंप, दहशत में आ गए लोग, अलर्ट मोड पर आया वन विभाग

किशनगंज तहसील क्षेत्र के रामगढ़ क्रेटर के समीप बह रही कूल नदी में गुरुवार को कूनो पार्क के चीता शावक की स्पॉटिंग की गई। सहकारी समिति सुवास लैंप्स अध्यक्ष प्रेम शंकर वैष्णव ने बताया कि नदी के अंदर पानी पीते पैंथर को ग्रामीणों ने देखा और वीडियो बनाई। इसके बाद चीता शवक पानी पीकर खेतों की ओर चला गया। वहां पर उसने नील गाय का भी शिकार किया। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया। इसके बाद रामगढ़ कस्बे के समीप चंद्रपुरा नयागांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर चीता के नदी में विचरण करने की पुष्टि की गई।