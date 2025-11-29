Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

राजस्थान में दिखा ‘अफ्रीकी चीता’ तो मचा हड़कंप, दहशत में आ गए लोग, अलर्ट मोड पर आया वन विभाग

Rajasthan News: बारां जिले में एक बार फिर अफ्रीकी चीते की हलचल ने वन विभाग और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर से निकलकर यह चीता बारां जिले के किशनगंज के रामगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया।

4 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Nov 29, 2025

Africa-Cheetah-In-Baran

फोटो: पत्रिका

Cheetah Spotted In Baran: रातभर पहाड़ियों की झाड़ियों में आराम करने के बाद अफ्रीकी चीता आज सुबह फिर से सक्रिय हो गया है और अब हलचल नजर आ रही है। दरअसल अफ्रीकी चीता MP के श्योपुर की सीमा लांघकर बारां जिले के किशनगंज के रामगढ़ क्षेत्र में आ पहुंचा। ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने वन विभाग को सूचित किया। इसके बाद से ही अधिकारी चीते को लगातार ट्रेक कर रहे हैं। हालांकि यह टीम के आसपास ही है।

श्योपुर कूनो से ट्रेंकुलाइज टीम पहुंचने के बाद ही चीते को पकड़ने की कार्रवई की जाएगी। फिलहाल चीता ट्रैकिंग टीम के 100 मीटर के दायरे में मौजूद है। इससे पहले वन विभाग ने अलर्ट होते हुए कूनो से मॉनिटरिंग टीम को किशनगंज वनक्षेत्र में रवाना किया। इसमें डॉक्टर व मेडिकल की टीम भी साथ है। चीते की सूचना मिलते ही रामगढ़ क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। साथ ही रामगढ़ माताजी के दर्शन करने आए दर्शनार्थियों के बीच भी डर का माहौल रहा।

लोगों ने समझा पैंथर

रामगढ़ क्षेत्र में बुधवार शाम को एक अफ्रीकी चीता दिखाई दिया। पहले इसे देशी पैंथर माना जा रहा था। बाद में कूनो नेशनल पार्क से आई टीम ने इसकी पहचान अफ्रीकी चीते के रूप में की। इसकी पहचान केपी-2 के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले ही इस चीते ने इसी क्षेत्र में एक नीलगाय का शिकार किया था। बुधवार से ही दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें चीते को ट्रैक करने का प्रयास कर रही हैं। 50 किमी से अधिक दूरी तय कर आदिवासी क्षेत्र में आए इस शिकारी चीते को रामगढ़ क्रेटर की पहाड़ियों में देखा गया है।

चीता सुरक्षित, जल्द करेंगे ट्रेंकुलाइज

जिला वन अधिकारी विवेकानंद मानिकराव ने बताया कि यहां से कूनो नेशनल पार्क की टीम को सूचित कर दिया गया था। गुरुवार रात को कूनो की टीम वहां पहुंच गई थी। चीता पूरी तरह सुरक्षित है। कूनो नेशनल पार्क और बारां वन विभाग की टीम लगातार चीते को ट्रैंकुलाइज करने में जुटी हुई हैं। जल्द ही उसे ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता घूमते-घूमते बारां जिले के ग्रासलैंड युक्त जंगली क्षेत्र में पहुंच गया है।

बारां में मिली लोकेशन

कूनो नेशनल पार्क की टीम चार दिनों से इस चीते की तलाश में जुटी हुई थी। इसकी लोकेशन मध्यप्रदेश से सटे बारां जिले के आदिवासी जंगल में मिली। यहां गुरुवार को धार्मिक स्थल एवं भारत के पहले अधिसूचित क्रेटर के पास ग्रामीणों को चीता नदी से पानी पीता हुआ नजर आया। दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें लगातार चीते को ट्रैक कर रही हैं और निगरानी कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2023 में भी एक चीता केलवाड़ा क्षेत्र के जंगल में आया था, तब उसे ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डालकर वापस ले जाया गया था।

एक माह से था आवदा से बारां जिले की सीमा के बीच शावक का मूवमेंट

श्योपुर के कूनो से बारां के रामगढ़ के क्षेत्र की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। वहीं कूनो के अधिकारियों का कहना है कि शावक स्वच्छंद विचरण कर रहा है और अभी ट्रैंक्युलाइज कर वापस लाने का कोई प्लान नहीं है। कूनो नेशनल पार्क से निकलकर बीते मादा चीता ज्वाला का एक शावक बीते एक महीने से श्योपुर जिले के सामान्य वनमंडल के इलाके के आवदा क्षेत्र और श्योपुर-बारां बॉर्डर के बीच के जंगल में ही मूवमेंट कर रहा था।

ये अपनी टैरेटरी की तलाश में इसी इलाके में कई बार नजर आया है। 2 दिन पहले ये चीता शावक पार्वती नदी क्रॉस कर राजस्थान के बारां जिले के रामगढ़ क्षेत्र के जंगल में ट्रैक हुआ। जिसके बाद कूनो प्रबंधन ने बारां जिले के वन विभाग को भी सूचना दी, साथ ही कूनो की ट्रैकिंग टीम भी मौके पर पहुंच गई है।

चीता शावक कूनो के बाहर अलग-अलग क्षेत्रों में मूवमेंट कर रहे हैं। ये चीता भी पिछले कुछ दिनों से श्योपुर-बारां के बॉर्डर वाले इलाके में ही था। अभी इसे ट्रैंक्युलाइज करन वापस लाने का कोई प्लान नहीं है।

उत्तम कुमार शर्मा, फील्ड डायरेक्टर, चीता प्रोजेक्ट कूनो श्योपुर

नील गाय का शिकार, ग्रामीणों में दहशत

किशनगंज तहसील क्षेत्र के रामगढ़ क्रेटर के समीप बह रही कूल नदी में गुरुवार को कूनो पार्क के चीता शावक की स्पॉटिंग की गई। सहकारी समिति सुवास लैंप्स अध्यक्ष प्रेम शंकर वैष्णव ने बताया कि नदी के अंदर पानी पीते पैंथर को ग्रामीणों ने देखा और वीडियो बनाई। इसके बाद चीता शवक पानी पीकर खेतों की ओर चला गया। वहां पर उसने नील गाय का भी शिकार किया। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया। इसके बाद रामगढ़ कस्बे के समीप चंद्रपुरा नयागांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर चीता के नदी में विचरण करने की पुष्टि की गई।

वनविभाग ने क्षेत्र के लोगों से अनावश्यक घर से बाहर न निकलने व घटना स्थल से उचित दूरी बनाए रखने की अपील की है। बारां उपवन संरक्षक ने बताया कि टीम चीता पर नजर रखे है। कूनो से ट्रेंकुलाइज टीम पहुंचने के बाद ही चीते को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी ट्रैकिंग टीम के 100 मीटर के दायरे में चीता मौजूद है। ग्रामीणों ने बताया कि चीता शवक शिकार की गई नीलगाय के समीप ही बैठा है।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: सिनेमा हॉल से छतों तक घूमता रहा लेपर्ड, 40 फीट दीवार फांदने के बाद देर रात किया रेस्क्यू
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 12:29 pm

Published on:

29 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / राजस्थान में दिखा ‘अफ्रीकी चीता’ तो मचा हड़कंप, दहशत में आ गए लोग, अलर्ट मोड पर आया वन विभाग

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस पूर्व विधायक का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया शोक

bjp falg
बारां

IMD: 28,29,30 नवंबर को आई मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान के इन 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Baran-Rain
बारां

नहीं पहुंची एंबुलेंस, आदिवासी महिला ने दिया नवजात को जन्म

अस्पताल के वार्ड में पहुंचने से पहले ही प्रसूता सोना ने उप जिला अस्पताल परिसर में दूध की गाड़ी में ही एक बच्ची को जन्म दिया।
बारां

सेवानिवृत्ति के बाद कर रहा था संविदा नौकरी, लोगों से वसूल रहा था रिश्वत

आरोपी पिछले कुछ महीनों से एमएसपी केंद्रों के आवंटन के बदले रिश्वत मांग रहा था। सेवानिवृत्त होने के बाद वह संविदा पर महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत था और अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग कर लोगों से रिश्वत वसूल रहा था।
बारां

बजट घोषणा के 8 माह बाद भी प्रदेश के पहले लहसुन एक्सीलेंस सेंटर का मामला अधर में

बारां जिले के लहसुन उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी रहने के चलते मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी। इसके तहत गुणवत्तापूर्ण लहसुन की खेती को ध्यान में रखते हुए लहसुन एक्सीलेंस सेन्टर की स्थापना की जानी थी।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.