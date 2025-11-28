Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur News: सिनेमा हॉल से छतों तक घूमता रहा लेपर्ड, 40 फीट दीवार फांदने के बाद देर रात किया रेस्क्यू

जयपुर में दो दिन तक रेस्क्यू टीम को छकाने के बाद आखिरकार लेपर्ड गुरुवार आधी रात बाद पिंजरे में आ ही गया। वन विभाग की टीम ने चांदपोल बाजार स्थित कुरैशी कॉलोनी के एक घर के गैराज से काफी मशक्कत के बाद लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू किया।

2 min read
जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 28, 2025

Play video

कुरैशी कॉलोनी में लेपर्ड को किया रेस्क्यू, फोटो:दिनेश डाबी

Leopard movement in Jaipur: जयपुर। दो दिन तक रेस्क्यू टीम को छकाने के बाद आखिरकार लेपर्ड गुरुवार देर रात पिंजरे में आ ही गया। वन विभाग की टीम ने चांदपोल बाजार स्थित कुरैशी कॉलोनी के एक घर के गैराज से काफी मशक्कत के बाद लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू किया। हालांकि सूचना देने के काफी देर बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, इससे लोग आक्रोशित हो गए।

जानकारी के अनुसार लेपर्ड सरोज सिनेमा हॉल से महज 20 मीटर दूर स्थित एक घर के गैराज में पहुंचा। मोहम्मद साबिर के मुताबिक उन्होंने गैराज में रात 8 बजे लेपर्ड को सबसे पहले देखा, फिर शटर बंद करके वन विभाग को सूचना दी। बताया जा रहा है कि लेपर्ड सबसे पहले सरोज सिनेमा हॉल, फिर नजदीक ही मंसूरी मंजिल होते हुए साबिर के गैराज में घुस गया। एरिया विवाद के कारण करीब डेढ़ घंटे बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, इससे पहले आसपास काफी लोग एकत्र हो गए थे। टीम ने कई प्रयास के बाद ट्रैंकुलाइज करके लेपर्ड को रात 12:50 बजे पकड़ ही लिया।

सुबह परकोटे के निकट पहुंचा

पानीपेच स्थित नेहरू नगर में बुधवार को देखा गया लेपर्ड गुरुवार सुबह परकोटा के निकट सीकर हाउस इलाके में पहुंच गया। वहां पहले उसे एक घर की छत पर, फिर सड़क पर दौड़ते देखा गया। वह एक राहगीर के सामने से भी गुजरा। इस दौरान वाहनों की भी आवाजाही हो रही थी। उधर, पानीपेच इलाके में सर्च कर रही वन विभाग की टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी और वह चार किलोमीटर दूर घनी आबादी से होते हुए सीकर हाउस तक पहुंच गया। रेंजर अजीत मीणा का कहना है कि फुटेज में ही लेपर्ड दिखा था, इसके अलावा अन्य जगह की कोई सूचना नहीं है।

टाइम लाइन

  • रात 8 बजे - साबिर के गैराज में दिखा, वाहिद ने देखा और सूचना दी- रात 9:30 बजे- रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची- देर रात 12: 20 बजे- लेपर्ड को किया ट्रैंकुलाइज, 40 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ा, फिर नीचे कूदा- देर रात 12.50 बजे -लेपर्ड को पकड़ा

लगा छत पर बंदर कूद रहा है

सीकर हाउस कॉलोनी निवासी दिनेश पंचौली ने बताया कि वह घर की छत पर बने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। सुबह 5 बजकर 57 मिनट पर बाहर से आवाज आई। सोचा बंदर होंगे, इसलिए ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार तेज आवाज आने पर बाहर निकला तो लेपर्ड दिखा। सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर उसने पड़ोस वाले मकान की छत पर छलांग लगा दी। फिर वहां से कूदकर सामने कल्याण कॉलोनी की गली में घुस गया।

शावक को मौत के मुंह से निकाला

इधर, अचरोल के रूंडल नाका क्षेत्र में एक वर्षीय नर लेपर्ड शावक कुएं में गिर गया था। दूसरे दिन वन्यजीव चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने पिंजरे में बैठकर कुएं में उतरकर उसका रेस्क्यू किया। उसे ऑब्जर्वेशन के लिए नाहरगढ़ जैविक उद्यान लाया गया है, जहां उसे रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है।

28 Nov 2025 08:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: सिनेमा हॉल से छतों तक घूमता रहा लेपर्ड, 40 फीट दीवार फांदने के बाद देर रात किया रेस्क्यू

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

भाई अनमोल की गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर लॉरेंस को एक और बड़ा झटका, ये खास गुर्गा गिरफ्तार, बड़ा इनाम था…

जयपुर

CM भजनलाल शर्मा से मिले एक्टर अक्षय कुमार, राजस्थान की मेहमाननवाजी का सुनाया ये किस्सा

जयपुर

जयपुर में 7वीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या, 8 साल से दिव्यांग बुआ के पास रहकर कर रहा था पढ़ाई

Jaipur pratap nagar 7th Class student Moksh Yadav committed suicide
जयपुर

Dec Weather Forecast: राजस्थान में दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी

IMD issued yellow alert for cold wave
जयपुर

बड़ी खबर: राजस्थान में फिर नकली दवा का खुलासा, एलजीविन-एम टैबलेट सप्लाई पर रोक, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी

Rajasthan Flags Fake Medicine Again
जयपुर
