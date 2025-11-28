Jaipur News: सिनेमा हॉल से छतों तक घूमता रहा लेपर्ड, 40 फीट दीवार फांदने के बाद देर रात किया रेस्क्यू

पानीपेच स्थित नेहरू नगर में बुधवार को देखा गया लेपर्ड गुरुवार सुबह परकोटा के निकट सीकर हाउस इलाके में पहुंच गया। वहां पहले उसे एक घर की छत पर, फिर सड़क पर दौड़ते देखा गया। वह एक राहगीर के सामने से भी गुजरा। इस दौरान वाहनों की भी आवाजाही हो रही थी। उधर, पानीपेच इलाके में सर्च कर रही वन विभाग की टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी और वह चार किलोमीटर दूर घनी आबादी से होते हुए सीकर हाउस तक पहुंच गया। रेंजर अजीत मीणा का कहना है कि फुटेज में ही लेपर्ड दिखा था, इसके अलावा अन्य जगह की कोई सूचना नहीं है।