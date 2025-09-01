Baran: राधा अष्टमी के दिन प्रसूता ने एंबुलेंस में ही दिया बेटी को जन्म, पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची थी अस्पताल

Delivery In Ambulance: राधा अष्टमी पर रविवार को कस्बे के राजकीय चिकित्सालय से रेफर की गई गर्भवती महिला ने 108 एंबुलेंस में राधारूपी कन्या को जन्म दिया। ईएमटी नीतेश बैरागी, चालक सुजान सिंह ने महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया। नर्सिंग ऑफिसर शराफत अली ने बताया कि रविवार को कस्बे की गर्भवती महिला रीना सहरिया पत्नी रवि को पेट में दर्द की शिकायत के बाद परिजन चिकित्सालय लाए थे।