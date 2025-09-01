Ajmer: बचपन के प्यार के लिए युवती ने छोड़ा माता-पिता का घर, प्रेमी ने बुलाई पुलिस, प्रेमिका बोली ‘घरवालों से जानमाल का खतरा’

Girl Left Parents's Home For Lover: बचपन के प्यार के लिए एक युवती ने रविवार को माता-पिता का घर छोड़ दिया। परिवार में माहौल बिगड़ा तो हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा। युवती अपनी जान का खतरा बताते हुए देर रात थाने आ गई और अपने परिजन से जान का खतरा बताते हुए शिकायत दी।
जानकारी अनुसार युवती रविवार को बिना बताए घर से निकल गई और देर शाम प्रेमी के घर पहुंची। शुरूआत में दोनों पक्ष के बीच बातचीत व समझाइश का दौर चला लेकिन बाद में विवाद हो गया। युवती को परिजन जबरन घर ले जाने लगे तो युवक ने हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने कॉल कर मदद मांगी। पुलिस ने पहुंचकर समझाइश की। युवती ने जानमाल का खतरा बताते हुए घर नहीं जाने की जिद पकड़ ली। रात को थाने आई युवती ने शिकायत दी। पुलिस को बोली 'घरवालों से मुझे जानमाल खतरा है।'
वहीं अजमेर जिले के ही अलवर गेट थाना पुलिस ने बीमा पॉलिसी की रकम धोखाधड़ी से हड़पने के आरोपी प्राइवेट फाइनेंस कपनी के एजेन्ट वैशालीनगर ईदगाह कॉलोनी निवासी रामसिंह रावत(37) को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी रामसिंह के खिलाफ दांतड़ा लयाली खेड़ा निवासी कंचनदेवी ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि आरोपी ने उसे पति की बीमा क्लेम राशि धोखे से हड़प ली। थानाप्रभारी नरेन्द्र सिंह जाखड़ के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया।