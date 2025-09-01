Ajmer: बचपन के प्यार के लिए युवती ने छोड़ा माता-पिता का घर, प्रेमी ने बुलाई पुलिस, प्रेमिका बोली ‘घरवालों से जानमाल का खतरा’

जानकारी अनुसार युवती रविवार को बिना बताए घर से निकल गई और देर शाम प्रेमी के घर पहुंची। शुरूआत में दोनों पक्ष के बीच बातचीत व समझाइश का दौर चला लेकिन बाद में विवाद हो गया। युवती को परिजन जबरन घर ले जाने लगे तो युवक ने हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने कॉल कर मदद मांगी। पुलिस ने पहुंचकर समझाइश की। युवती ने जानमाल का खतरा बताते हुए घर नहीं जाने की जिद पकड़ ली। रात को थाने आई युवती ने शिकायत दी। पुलिस को बोली 'घरवालों से मुझे जानमाल खतरा है।'