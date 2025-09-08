Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

बारां शहर में अब सडक़ों पर नजर नहीं आएंगे लावारिस मवेशी

शनिवार की रात को 46 मवेशी, दो दिन पूर्व करीब 45 तथा इससे पहले करीब 30 मवेशियों को पकड$कर गोशाला भिजवाया गया है। नन्दी को रानीहेड़ा स्थित गोशाला में तथा गायों को माथना गोशाला में भिजवाया गया है।

बारां

Mukesh Gaur

Sep 08, 2025

शनिवार की रात को 46 मवेशी, दो दिन पूर्व करीब 45 तथा इससे पहले करीब 30 मवेशियों को पकड$कर गोशाला भिजवाया गया है। नन्दी को रानीहेड़ा स्थित गोशाला में तथा गायों को माथना गोशाला में भिजवाया गया है।
source patrika photo

शुरु किया व्यापक धरपकड़ अभियान, अब तक कई मवेशियों को गोशाला भेजा

बारां. शहर के मुख्य मार्गों व चौराहों पर घूमते तथा जमघट लगाए बैठे लावारा मवेशियों की धरपकड़ को लेकर नगर परिषद ने बड़ा अभियान चलाया है। बड़ी तादाद में मवेशियों को पकड़ कर गोशालाओं में भिजवाया जा रहा है। इसके चलते अब आम राहगीरों तथा वाहन चालकों को इनसे होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। नगर परिषद के एसआई नरसीलाल स्वामी ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशियों के जमावड़ेे तथा घुमने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए एक सितम्बर से ऐसे मवेशियों को पकड$कर गोशालाओं में भिजवाना शुरु कर दिया है। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात को 46 मवेशी, दो दिन पूर्व करीब 45 तथा इससे पहले करीब 30 मवेशियों को पकड$कर गोशाला भिजवाया गया है। नन्दी को रानीहेड़ा स्थित गोशाला में तथा गायों को माथना गोशाला में भिजवाया गया है।

एसआई स्वामी ने बताया कि नगर परिषद ने अभियान शुरु करने से पूर्व शहर में दो बार मुनादी करवाई गई थी कि जिस भी पशुपालक ने अपने जानवरों को सड$कों पर खुला छोड़ रखा है। वे उन्हें अपने घरों पर ही बांधें, अन्यथा मवेशियों को पकड$कर गोशाला भिजवाया जाएगा। जहां से इन्हें पुन: नहीं छोड़ा जाएगा। नगरपरिषद सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों से आवारा मवेशियों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे आमजन को राहत मिलेगी। इन मवेशियों से कई बार राहगीर व वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो चुके हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 01:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बारां शहर में अब सडक़ों पर नजर नहीं आएंगे लावारिस मवेशी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.