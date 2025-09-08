बारां शहर में अब सडक़ों पर नजर नहीं आएंगे लावारिस मवेशी

बारां. शहर के मुख्य मार्गों व चौराहों पर घूमते तथा जमघट लगाए बैठे लावारा मवेशियों की धरपकड़ को लेकर नगर परिषद ने बड़ा अभियान चलाया है। बड़ी तादाद में मवेशियों को पकड़ कर गोशालाओं में भिजवाया जा रहा है। इसके चलते अब आम राहगीरों तथा वाहन चालकों को इनसे होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। नगर परिषद के एसआई नरसीलाल स्वामी ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशियों के जमावड़ेे तथा घुमने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए एक सितम्बर से ऐसे मवेशियों को पकड$कर गोशालाओं में भिजवाना शुरु कर दिया है। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात को 46 मवेशी, दो दिन पूर्व करीब 45 तथा इससे पहले करीब 30 मवेशियों को पकड$कर गोशाला भिजवाया गया है। नन्दी को रानीहेड़ा स्थित गोशाला में तथा गायों को माथना गोशाला में भिजवाया गया है।