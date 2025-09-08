बारां शहर में अब सडक़ों पर नजर नहीं आएंगे लावारिस मवेशी

शुरु किया व्यापक धरपकड़ अभियान, अब तक कई मवेशियों को गोशाला भेजा
बारां. शहर के मुख्य मार्गों व चौराहों पर घूमते तथा जमघट लगाए बैठे लावारा मवेशियों की धरपकड़ को लेकर नगर परिषद ने बड़ा अभियान चलाया है। बड़ी तादाद में मवेशियों को पकड़ कर गोशालाओं में भिजवाया जा रहा है। इसके चलते अब आम राहगीरों तथा वाहन चालकों को इनसे होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। नगर परिषद के एसआई नरसीलाल स्वामी ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशियों के जमावड़ेे तथा घुमने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए एक सितम्बर से ऐसे मवेशियों को पकड$कर गोशालाओं में भिजवाना शुरु कर दिया है। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात को 46 मवेशी, दो दिन पूर्व करीब 45 तथा इससे पहले करीब 30 मवेशियों को पकड$कर गोशाला भिजवाया गया है। नन्दी को रानीहेड़ा स्थित गोशाला में तथा गायों को माथना गोशाला में भिजवाया गया है।
एसआई स्वामी ने बताया कि नगर परिषद ने अभियान शुरु करने से पूर्व शहर में दो बार मुनादी करवाई गई थी कि जिस भी पशुपालक ने अपने जानवरों को सड$कों पर खुला छोड़ रखा है। वे उन्हें अपने घरों पर ही बांधें, अन्यथा मवेशियों को पकड$कर गोशाला भिजवाया जाएगा। जहां से इन्हें पुन: नहीं छोड़ा जाएगा। नगरपरिषद सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों से आवारा मवेशियों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे आमजन को राहत मिलेगी। इन मवेशियों से कई बार राहगीर व वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो चुके हैं।