11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बारां

शहर में बनेंगे दो नए तिराहे, तीन का होगा सौंदर्यीकरण

शहर में तीन नए चौराहे विकसित करने के लिए कार्य योजना पर सर्वे करवाया जा रहा है। इसके तहत शहर में मेलखेड़ी रोड स्थित तिराहे तथा गणेश मेटल के समीप चौराहा निर्माण कार्य के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं मेलखेड़ी रोड पर ही नलका तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक को विस्तार दिए जाने के लिए भी कार्य योजना तैयार करवाई जा रही है।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Jan 11, 2026

शहर में तीन नए चौराहे विकसित करने के लिए कार्य योजना पर सर्वे करवाया जा रहा है। इसके तहत शहर में मेलखेड़ी रोड स्थित तिराहे तथा गणेश मेटल के समीप चौराहा निर्माण कार्य के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं मेलखेड़ी रोड पर ही नलका तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक को विस्तार दिए जाने के लिए भी कार्य योजना तैयार करवाई जा रही है।

source patrika photo

यातायात के दबाव को कम करने की भी कवायद शुरू, तीन छोटे तालाबों का भी होगा सौन्दर्यकरण

बारां. शहर मे सौंदर्यकरण को लेकर नगर परिषद अब तक कई सालों से उदासीन नजर आई है। यहां बरसों से सौन्दर्यकरण को लेकर कोई नवाचार तो किया ही नहीं गया है। वहीं शहर के विभिन्न चौराहों पर स्थित धूल फांकती प्रतिमाएं तो टूटे-फूटे पैडल बदहाली बयां करते नजर आते हैं।

बारां जिला बने तीन दशक से अधिक का समय गुजर चुका लेकिन अभी तक शहर जिला मुख्यालय का वास्तविक स्वरूप हासिल नही कर पाया। हालांकि कुछ कार्य हुए हैं। लेकिन शहर में लम्बे समय से विभिन्न कार्यों को लेकर फैली अव्यवस्था व बदहाली से आमजन तो त्रस्त नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद प्रस्तावो, सर्वे व बजट की चाह में ही चलती नजर आती है।

शहर में चौराहों पर मौजूद प्रतिमाओं व सौन्दर्य को लेकर निरन्तर देखरेख के अभाव में स्थित बदहाल होती नजर आती है। प्रताप चौक पर प्रतिमा के पेडल के पिलर टूटे हुए हैं तो यही हालात कोटा रोड पर आरओबी के समीप स्थित विवेकानन्द सर्किल के भी पिल्लर व खंबे क्षतिग्रस्त हैं। इस सर्किल पर तो पूर्व के करीब चार पांच पिलर तो टूटने के बाद हटवा ही दिए गए हैं। अम्बेडकर सर्किल, प्रताप चौक व चारमूर्ति चौराहे पर स्थित प्रतिमाओं की भी लंबे समय से साफ-सफाई भी नहीं हो पा रही है।

चौराहे विकसित करने के लिए सर्वे

नगर परिषद ने शहर में तीन नए चौराहे विकसित करने के लिए कार्य योजना पर सर्वे करवाया जा रहा है। इसके तहत शहर में मेलखेड़ी रोड स्थित तिराहे तथा गणेश मेटल के समीप चौराहा निर्माण कार्य के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं मेलखेड़ी रोड पर ही नलका तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक को विस्तार दिए जाने के लिए भी कार्य योजना तैयार करवाई जा रही है। दो नए विकसित किए जाने वाले तिराहों पर प्रतिमा लगाई जाए या फाउण्टन बनवाया जाए, इसकी कवायद की जा रही है।

बढ़ते यातायात से जल्द मिलेगी राहत

शहर में निरन्तर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते मार्गों पर बार बार जाम के हालात बनते है। ऐसे में विकल्प के तौर पर कोटा रोड को अस्पताल मार्ग से जोडऩे के लिए अलग मार्ग बनाए जाने की कवायद की जा रही है। जिसके तहत दो स्थानों को चिन्हित कर मंथन किया जा रहा है। इससे यातायात के दबाव में काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

डोल तालाब के भिजवाए प्रस्ताव

नगर परिषद ने डोलमेला तालाब के किए जा रहे सौन्दर्यकरण को लेकर बकाया कार्यों के लिए करीब 9.50 करोड़ के विभिन्न कार्यो के प्रस्ताव बनाकर दिसम्बर 2025 में भिजवाए गए है। जिसके तहत बाहर की बाउंड्री, रेङ्क्षलग, लाइटिगं, सुलभ काम्पलेक्स समेत अन्य प्रस्तावित कार्यो के लिए बजट डिमाण्ड की गई है। नगर परिषद की कार्य योजना के तहत परिषद क्षेत्र के गोपालपुरा तालाब, बम्बूलिया तालाब तथा शहर के सदर थाने के समीप स्थित तलाई को विकसित कर सौन्दर्यकरण कीयोजना बनाई जा रही है। इसके तहत इन तालाबों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट, गार्डन तथा फुट-वे तैयार करवाए जाने की योजना है।

शहर के सौन्दर्यकरण को लेकर विभिन्न ङ्क्षबदुओं पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें नए तिराहों को विकसित करने, तीन छोटे तालाबों का सौन्दर्यकरण समेत अन्य कार्यों की योजना पर कवायद की जा रही है। वहीं मौजूदा चौराहों पर स्थित प्रतिमाओं व सर्किल की भी व्यापक मरम्मत करवाकर अन्य आकर्षक लुक दिए जाने के लिए शीघ्र की कार्य किया जाएगा।

भुवनेश मीणा, कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद, बारां

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 12:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / शहर में बनेंगे दो नए तिराहे, तीन का होगा सौंदर्यीकरण

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

10 बीघा भूमि में अतिक्रमण की नीयत से लगाए गए झाड़ बाड़ को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद केरवालिया में वन भूमि पर बिछाई अवैध पाइपलाइन को तोड़ा गया।

वन विभाग की टीम ने शनिवार को क्षेत्र के ग्राम गुंदलाई के रक्षित वन खंड अमलावदा में 20 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई फसल को नष्ट कर वहां से अतिक्रमण हटाया।
बारां

रेलवे सूत्रों का कहना है कि कोहरे के कारण आमतौर पर 110 किमी प्रतिघंटा की गति घटकर 70-80 तक आ जाती है। रेलवे की ओर से देरी की बजाय यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।

जिले में पिछले करीब 10 दिनों से शीतलहर और गलन के साथ कोहरा रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। इस कारण टे्रनों को एहतियातन कम रफ्तार से चलाना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है।
बारां

Baran Accident: कार-बाइक की भीषण भिड़ंत, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का इंतजार

Road Accident, Road Accident in Baran, Car-Bike Accident, Car-Bike Accident in Baran, Car-Bike Accident in Rajasthan, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इन बारां, कार-बाइक एक्सीडेंट, कार-बाइक एक्सीडेंट इन बारां, कार-बाइक एक्सीडेंट इन राजस्थान
बारां

Baran: मरने के बाद भी दूसरों की जिंदगी कर रहे रोशन, 2013 में हुआ था पहला नेत्रदान, जानें पूरा आंकड़ा

Eye-Donation
बारां

Sawariya Seth: बारां के व्यापारी ने सांवलिया सेठ के चढ़ाया डेढ़ KG चांदी का लहसुन, भक्तों ने पहले भी चढ़ाएं हैं अनोखे चढ़ावे

Sawariya-Seth-Silver-Garlic
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.