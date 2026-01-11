शहर में बनेंगे दो नए तिराहे, तीन का होगा सौंदर्यीकरण

नगर परिषद ने डोलमेला तालाब के किए जा रहे सौन्दर्यकरण को लेकर बकाया कार्यों के लिए करीब 9.50 करोड़ के विभिन्न कार्यो के प्रस्ताव बनाकर दिसम्बर 2025 में भिजवाए गए है। जिसके तहत बाहर की बाउंड्री, रेङ्क्षलग, लाइटिगं, सुलभ काम्पलेक्स समेत अन्य प्रस्तावित कार्यो के लिए बजट डिमाण्ड की गई है। नगर परिषद की कार्य योजना के तहत परिषद क्षेत्र के गोपालपुरा तालाब, बम्बूलिया तालाब तथा शहर के सदर थाने के समीप स्थित तलाई को विकसित कर सौन्दर्यकरण कीयोजना बनाई जा रही है। इसके तहत इन तालाबों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट, गार्डन तथा फुट-वे तैयार करवाए जाने की योजना है।