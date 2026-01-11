शहर में बनेंगे दो नए तिराहे, तीन का होगा सौंदर्यीकरण

source patrika photo
यातायात के दबाव को कम करने की भी कवायद शुरू, तीन छोटे तालाबों का भी होगा सौन्दर्यकरण
बारां. शहर मे सौंदर्यकरण को लेकर नगर परिषद अब तक कई सालों से उदासीन नजर आई है। यहां बरसों से सौन्दर्यकरण को लेकर कोई नवाचार तो किया ही नहीं गया है। वहीं शहर के विभिन्न चौराहों पर स्थित धूल फांकती प्रतिमाएं तो टूटे-फूटे पैडल बदहाली बयां करते नजर आते हैं।
बारां जिला बने तीन दशक से अधिक का समय गुजर चुका लेकिन अभी तक शहर जिला मुख्यालय का वास्तविक स्वरूप हासिल नही कर पाया। हालांकि कुछ कार्य हुए हैं। लेकिन शहर में लम्बे समय से विभिन्न कार्यों को लेकर फैली अव्यवस्था व बदहाली से आमजन तो त्रस्त नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद प्रस्तावो, सर्वे व बजट की चाह में ही चलती नजर आती है।
शहर में चौराहों पर मौजूद प्रतिमाओं व सौन्दर्य को लेकर निरन्तर देखरेख के अभाव में स्थित बदहाल होती नजर आती है। प्रताप चौक पर प्रतिमा के पेडल के पिलर टूटे हुए हैं तो यही हालात कोटा रोड पर आरओबी के समीप स्थित विवेकानन्द सर्किल के भी पिल्लर व खंबे क्षतिग्रस्त हैं। इस सर्किल पर तो पूर्व के करीब चार पांच पिलर तो टूटने के बाद हटवा ही दिए गए हैं। अम्बेडकर सर्किल, प्रताप चौक व चारमूर्ति चौराहे पर स्थित प्रतिमाओं की भी लंबे समय से साफ-सफाई भी नहीं हो पा रही है।
चौराहे विकसित करने के लिए सर्वे
नगर परिषद ने शहर में तीन नए चौराहे विकसित करने के लिए कार्य योजना पर सर्वे करवाया जा रहा है। इसके तहत शहर में मेलखेड़ी रोड स्थित तिराहे तथा गणेश मेटल के समीप चौराहा निर्माण कार्य के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं मेलखेड़ी रोड पर ही नलका तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक को विस्तार दिए जाने के लिए भी कार्य योजना तैयार करवाई जा रही है। दो नए विकसित किए जाने वाले तिराहों पर प्रतिमा लगाई जाए या फाउण्टन बनवाया जाए, इसकी कवायद की जा रही है।
बढ़ते यातायात से जल्द मिलेगी राहत
शहर में निरन्तर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते मार्गों पर बार बार जाम के हालात बनते है। ऐसे में विकल्प के तौर पर कोटा रोड को अस्पताल मार्ग से जोडऩे के लिए अलग मार्ग बनाए जाने की कवायद की जा रही है। जिसके तहत दो स्थानों को चिन्हित कर मंथन किया जा रहा है। इससे यातायात के दबाव में काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
डोल तालाब के भिजवाए प्रस्ताव
नगर परिषद ने डोलमेला तालाब के किए जा रहे सौन्दर्यकरण को लेकर बकाया कार्यों के लिए करीब 9.50 करोड़ के विभिन्न कार्यो के प्रस्ताव बनाकर दिसम्बर 2025 में भिजवाए गए है। जिसके तहत बाहर की बाउंड्री, रेङ्क्षलग, लाइटिगं, सुलभ काम्पलेक्स समेत अन्य प्रस्तावित कार्यो के लिए बजट डिमाण्ड की गई है। नगर परिषद की कार्य योजना के तहत परिषद क्षेत्र के गोपालपुरा तालाब, बम्बूलिया तालाब तथा शहर के सदर थाने के समीप स्थित तलाई को विकसित कर सौन्दर्यकरण कीयोजना बनाई जा रही है। इसके तहत इन तालाबों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट, गार्डन तथा फुट-वे तैयार करवाए जाने की योजना है।
शहर के सौन्दर्यकरण को लेकर विभिन्न ङ्क्षबदुओं पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें नए तिराहों को विकसित करने, तीन छोटे तालाबों का सौन्दर्यकरण समेत अन्य कार्यों की योजना पर कवायद की जा रही है। वहीं मौजूदा चौराहों पर स्थित प्रतिमाओं व सर्किल की भी व्यापक मरम्मत करवाकर अन्य आकर्षक लुक दिए जाने के लिए शीघ्र की कार्य किया जाएगा।
भुवनेश मीणा, कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद, बारां
