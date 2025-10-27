अब साफ हुई तस्वीर, 15 प्रत्याशियों के बीच होगी अंता में चुनावी जंग

अंता विधानसभा उप चुनाव 2025 के अंतर्गत 85 वर्ष से अधिक आयु के 213 वरिष्ठ मतदाताओं तथा 106 दिव्यांग मतदाताओं से दो चरणों में होम वोङ्क्षटग के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। होम वोटिंग का प्रथम चरण 2 से 5 नवंबर तथा 7 से 8 नवंबर तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व तोमर ने बताया कि होम वोटिंग के माध्यम से कुल 219 पात्र मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। यह सभी मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करेंगे। होम वोटिंग के लिए पांच सदस्यीय 10 मतदान दलों का गठन किया गया है। जिसमें 2 मतदान अधिकारी सहित माइक्रो आब्जर्वर, वीडियोग्राफर व सुरक्षा कर्मी शामिल है। मतदान के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट व बीएलओ भी मौजूद रहेंगे। होम वोटिंग रूट चार्ट निर्धारित कर लिया गया है।