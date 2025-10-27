Patrika LogoSwitch to English

बारां

अब साफ हुई तस्वीर, 15 प्रत्याशियों के बीच होगी अंता में चुनावी जंग

अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को पांच निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 27, 2025

अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को पांच निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।

अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को पांच निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।

विधानसभा उपचुनाव 2025

बारां . अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को पांच निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम हवाई ङ्क्षसह यादव ने बताया कि अन्ता विधानसभा उप चुनाव में चुनाव लडऩे के लिए कुल 21 प्रत्याशियों ने 32 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इसमें फार्मों की जांच व संवीक्षा के दौरान एक फार्म निरस्त कर दिया गया था। शेष 20 में से 5 ने सोमवार को नाम वापस ले लिया है।

नाम वापस लिया

इनमें भाजपा के जिला महामंत्री व पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नाम प्रमुख है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की समझाइश के बाद उन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया। वहीं मुंडोता जयपुर के अभयदास जांगिड़, प्रताप नगर जयपुर के नरोत्तम पारीक, नयागांव बारां की सुनीता मीणा तथा बारां जिले की मांगरोल तहसील की संतोष सुमन ने भी चुनाव में नामांकन भरा था। इन्होंने भी दोपहर तीन बजे से पूर्व अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं।

यह प्रत्याशी रहे चुनाव मैदान में

प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भाजपा से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया तथा निर्दलीय नरेश कुमार मीणा, योगेश कुमार शर्मा, राजपाल ङ्क्षसह शेखावत, जमील अहमद, दिलदार, धर्मवीर, नरेश, नौशाद, पंकज कुमार, पुखराज सोनेल, बंसीलाल, बीलाल खान, तथा मंजूर आलम चुनावी मैदान में हैं।

दो चरणों में होगी होम वोटिंग, दस टीम गठित

अंता विधानसभा उप चुनाव 2025 के अंतर्गत 85 वर्ष से अधिक आयु के 213 वरिष्ठ मतदाताओं तथा 106 दिव्यांग मतदाताओं से दो चरणों में होम वोङ्क्षटग के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। होम वोटिंग का प्रथम चरण 2 से 5 नवंबर तथा 7 से 8 नवंबर तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व तोमर ने बताया कि होम वोटिंग के माध्यम से कुल 219 पात्र मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। यह सभी मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करेंगे। होम वोटिंग के लिए पांच सदस्यीय 10 मतदान दलों का गठन किया गया है। जिसमें 2 मतदान अधिकारी सहित माइक्रो आब्जर्वर, वीडियोग्राफर व सुरक्षा कर्मी शामिल है। मतदान के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट व बीएलओ भी मौजूद रहेंगे। होम वोटिंग रूट चार्ट निर्धारित कर लिया गया है।

चुनाव चिन्ह आवंटित

विधानसभा उप चुनाव में सोमवार को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशीयो को निर्वाचन विभाग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन किया। राष्ट्रीय पार्टीयो के प्रत्याशीयो के अलावा निर्दलिय उम्मीदवारो को आवंटित चुनाव चिन्हों में किसी को एयरकण्डीशन मिला तो किसी को जूता मिला। वही कोई गन्ना किसान तो किसी को गीलास, केतली बल्ला मिला। किसी के हिस्से में आटोरिक्शा व आलमारी व बेबीवाकर तथा गेस सिलेण्डर मिले। तो वही किसी के हिस्से में सेब तो आइसक्रिम आई है।

बारां

राजस्थान न्यूज़

