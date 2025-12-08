बेथली बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध, दी आंदोलन की चेतावनी

इसलिए कर रहे विरोध



एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि बांध की अगर ऊंचाई बढ़ाई गई तो दर्जनभर गांव पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे और हजारों लोगों को खेत, घर, खलिहान व चरागाह छोड़कर विस्थापित होना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि बांध की ऊंचाई बढ़ने से कड़ैयाहाट, अहमदपुरा, चिलपुरा, रसुलपुरा, हास्याखेड़ी, फलिया, गागन्याखेड़ी, मुकंदखेड़ी, पीपलखेड़ी सहित अन्य गांव जलभराव से प्रभावित होंगे। हजारों बीघा उपजाऊ जमीन और चरागाह क्षेत्र जलमग्न हो जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे कृषि पर आधारित किसानों की आजीविका संकट में आ़ जाएगी और कई किसान भूमिहीन हो जाएंगे। इससे उनकी रोजी-रोटी पर संकट उत्पन्न हो जाएगा।