शिक्षा विभाग ने करा दिया आयोजन, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। साथ ही धारा 163 भी लगी हुई है। एक ओर तो जिला निर्वाचन विभाग आचार संहिता की कड़ाई से पालना के लिए कार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ही आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है।

image

Mukesh Gaur

Nov 04, 2025

जिला मुख्यालय पर आयोजित किया दो दिवसीय दिव्यांगजन सहायता शिविर

बारां. अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। साथ ही धारा 163 भी लगी हुई है। एक ओर तो जिला निर्वाचन विभाग आचार संहिता की कड़ाई से पालना के लिए कार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ही आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है।

आचार संहिता के दौरान किसी तरह के सरकारी लाभ पहुंचाने वाले शिविरों के आयोजनों पर रोक लगाई हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर के कोटा रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में समग्र शिक्षा विभाग द्वारा जिले के कक्षा 01 से 12वीं तक के दिव्यांगजन विद्यार्थियों को एसेसमेंट तथा लाभकारी योजना से जोड$कर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को जिले के चार ब्लॉक अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद तथा बारां के विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय पर बुलवाया गया है। वहीं 4 नवंबर को अंता, मांगरोल, शाहाबाद व किशनगंज के विद्यार्थियों को बुलवाया जाएगा। शिविर में मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ही रोडवेज पास, अंग उपकरणों का रजिस्ट्रेशन व ईमित्र के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है।

सीडब्ल्यूएसएन के संदर्भ व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को आवश्यकता है, उनको अंग उपकरण वितरण समाज कल्याण की ओर से करवाया जाएगा। वहीं मेडिकल बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट, रोडवेज की ओर से निशुल्क यात्रा पास समेत अन्य एसेसमेंट करवाया जा रहा है। शिविर लगाने के मामले में समग्र शिक्षा विभाग के एडीपीसी हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि यह इन्टरनल असेसमेंट शिविर है। इसकी स्वीकृति जिला कलक्टर से ले ली गई थी।

जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। कहीं भी किसी भी रूप में कोई सरकारी शिविर का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इस मामले में सभी विभागों को चुनाव तिथि घोषणा के तत्काल बाद ही दिशा निर्देश के आदेश जारी कर दिए गए थे। यदि कहीं ऐसा है तो दिखाकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

रोहिताश्व तोमर, जिला निर्वाचन अधिकारी, बारां

Holiday: 11 नवंबर का संवैतनिक अवकाश, 48 घंटे का सूखा दिवस घोषित, जानें अंता विधानसभा उपचुनाव की लेटेस्ट अपडेट

बारां

वारदात की फिराक में अवैध देशी पिस्टल लेकर घूमते 2 गिरफ्तार

शमशान घाट ईदगाह रोड तालाब की पाल से शाहिद अहमद (24) निवासी श्रमिक कॉलोनी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल बरामद कर उसे भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया।
बारां

बारां शहर में बड़ी कार्रवाई : नशे के अड्डे पर छापा, 30 ग्राम स्मैक, एविल के 1875 इंजेक्शन जब्त

सीआई योगेश चौहान ने डीएसटी के साथ हुसैन बच्चा के मकान पर छापामार कर चैक किया। इस दौरान हुसैन बच्चा के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक, 47 ग्राम स्मैक में मिश्रण करने का टांका (पावर) व स्मैक बिक्री राशि 32265 रुपए नगद और पांच कार्टनों में रखे भरे 1875 एविल इंजेक्शन बरामद किए।
बारां

होम वोटिंग : घर पर दस्तक देकर ली लोकतंत्र में आहुति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोङ्क्षटग के अंतर्गत 10 विशेष मतदान दल गठित किए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की होम वोङ्क्षटग 7 से 8 नवम्बर को करवाई जाएगी। कुल दो चरणों में 319 मतदाता इस विशेष व्यवस्था के तहत मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, लोकतंत्र के इस म
बारां

अतिक्रमियों ने किया लाठियों से हमला, वनपाल गंभीर घायल

क्षेत्रीय वन अधिकारी हरिराम चौधरी व चालक व वन रक्षक छोटू लाल के अनुसार देर रात सहायक वन पाल दिनेश सहरिया वन रक्षक समपाल ङ्क्षसह, सुभाष दूत, कन्हैया लाल चालक व वन रक्षक छोटू लाल किशनपुरा नाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली की कदीली बंजारा बस्ती के समीप अतिक्रमी फूल ङ्क्षसह व गोपी बंजारा ट्रैक्टरों से वनभूमि की हंकाई कर रहे है। जैसे ही टीम रात को मौके पर पहुंची तो वे ट्रैक्टरों को भगा ले गये।
बारां
