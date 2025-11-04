शिक्षा विभाग ने करा दिया आयोजन, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

आचार संहिता के दौरान किसी तरह के सरकारी लाभ पहुंचाने वाले शिविरों के आयोजनों पर रोक लगाई हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर के कोटा रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में समग्र शिक्षा विभाग द्वारा जिले के कक्षा 01 से 12वीं तक के दिव्यांगजन विद्यार्थियों को एसेसमेंट तथा लाभकारी योजना से जोड$कर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को जिले के चार ब्लॉक अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद तथा बारां के विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय पर बुलवाया गया है। वहीं 4 नवंबर को अंता, मांगरोल, शाहाबाद व किशनगंज के विद्यार्थियों को बुलवाया जाएगा। शिविर में मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ही रोडवेज पास, अंग उपकरणों का रजिस्ट्रेशन व ईमित्र के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है।