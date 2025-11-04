शिक्षा विभाग ने करा दिया आयोजन, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

source patrika photo
जिला मुख्यालय पर आयोजित किया दो दिवसीय दिव्यांगजन सहायता शिविर
बारां. अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। साथ ही धारा 163 भी लगी हुई है। एक ओर तो जिला निर्वाचन विभाग आचार संहिता की कड़ाई से पालना के लिए कार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ही आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है।
आचार संहिता के दौरान किसी तरह के सरकारी लाभ पहुंचाने वाले शिविरों के आयोजनों पर रोक लगाई हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर के कोटा रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में समग्र शिक्षा विभाग द्वारा जिले के कक्षा 01 से 12वीं तक के दिव्यांगजन विद्यार्थियों को एसेसमेंट तथा लाभकारी योजना से जोड$कर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को जिले के चार ब्लॉक अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद तथा बारां के विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय पर बुलवाया गया है। वहीं 4 नवंबर को अंता, मांगरोल, शाहाबाद व किशनगंज के विद्यार्थियों को बुलवाया जाएगा। शिविर में मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ही रोडवेज पास, अंग उपकरणों का रजिस्ट्रेशन व ईमित्र के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है।
सीडब्ल्यूएसएन के संदर्भ व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को आवश्यकता है, उनको अंग उपकरण वितरण समाज कल्याण की ओर से करवाया जाएगा। वहीं मेडिकल बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट, रोडवेज की ओर से निशुल्क यात्रा पास समेत अन्य एसेसमेंट करवाया जा रहा है। शिविर लगाने के मामले में समग्र शिक्षा विभाग के एडीपीसी हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि यह इन्टरनल असेसमेंट शिविर है। इसकी स्वीकृति जिला कलक्टर से ले ली गई थी।
जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। कहीं भी किसी भी रूप में कोई सरकारी शिविर का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इस मामले में सभी विभागों को चुनाव तिथि घोषणा के तत्काल बाद ही दिशा निर्देश के आदेश जारी कर दिए गए थे। यदि कहीं ऐसा है तो दिखाकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
रोहिताश्व तोमर, जिला निर्वाचन अधिकारी, बारां
