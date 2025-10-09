Patrika LogoSwitch to English

बारां

कर दिया घटिया पैचवर्क, हाथ से खुरचने पर ही निकल रहा

मरम्मत की गई तो ऐसी की गई है कि रोड पर हाथ को फेरने भर से पैचवर्क खुरंच कर निकल रहा है। जब यह हाथ से ही निकल रहा है तो वाहनों के टायरों का दबाव कैसे झेल सकेगा।

less than 1 minute read

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 09, 2025

मरम्मत की गई तो ऐसी की गई है कि रोड पर हाथ को फेरने भर से पैचवर्क खुरंच कर निकल रहा है। जब यह हाथ से ही निकल रहा है तो वाहनों के टायरों का दबाव कैसे झेल सकेगा।

source patrika photo

जिले के राजपुर कस्बे का मामला, ग्रामीण बोले-जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई

राजपुर. कस्बे की एक सडक़ पर बरसात के बाद कराया पैचवर्क गुरुवार सुबह से ही लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में राजपुर पंचायत के बड़ारा गांव को मुख्य मार्ग से जोडऩे वाली सडक़ पर पैचवर्क का काम किया गया है। ग्रामीण कन्हैया सहरिया, सनीदेवल सहरिया, प्रेमराज सहरिया, अरविन्द यादव आदि ने बताया कि रोड में हुए गड्ढे ग्रामवासियों के राह में बाधक बने हुए थे। यह इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि रास्ते पर डामरीकृत सडक़ कम गड्ढे ज्यादा हो गए थे। इसकी मरम्मत के लिए ग्रामीण हर कैंप आफिस और जनप्रतिनिधियों के समक्ष हाथ जोड़-जोडकऱ थक गए थे। पर अब मरम्मत की गई तो ऐसी की गई है कि रोड पर हाथ को फेरने भर से पैचवर्क खुरंच कर निकल रहा है। जब यह हाथ से ही निकल रहा है तो वाहनों के टायरों का दबाव कैसे झेल सकेगा। ग्रामीणों ने कहा कि ये पैचवर्क कितने दिन चलेगा। पैच वर्क भी पूरी सडक़ पर नहीं किया गया है। ऐसे में लीपापोती करने वाले ठेकेदारों पर ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि इस समस्या के लिए विधायक को अवगत करा दिया है। ग्रामीणों की शासन प्रशासन से मांग है कि रोड का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाए।

जहां पैचवर्क छूट गया है, वह रोड पैचेबल नहीं है। उसे जब भविष्य में मुंडियर से राजपुर वाले रोड का काम चलेगा, तब सही करवा दिया जाएगा।
बसंत गुप्ता, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, शाहबाद

