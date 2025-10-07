Patrika LogoSwitch to English

बारां

अंता उपचुनाव की तैयारी जोरों पर, इस बार सभी पोलिंग बूथ की होगी वेबका​स्टिंग, एक पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे

निर्वाचन और मतदान को सुगम बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत ईवीएम की बैलेट मशीन पर बैलेट पेपर रंगीन लगाया जाएगा ताकि मतदाता अभ्यर्थियों की सहजता से पहचान कर सकें।

बारां

Oct 07, 2025

निर्वाचन और मतदान को सुगम बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत ईवीएम की बैलेट मशीन पर बैलेट पेपर रंगीन लगाया जाएगा ताकि मतदाता अभ्यर्थियों की सहजता से पहचान कर सकें।

बारां. अंता विधानसभा उपचुनाव की तिथि तय होती ही सरगर्मियां शुरू हो गई है। इस बार मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने सुविधा शुरू की गई है। प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाताओं की सीमा तय की गई है, ताकि भीड़ कम हो। राजनीतिक पार्टियों के बूथ मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक सीमित रहेंगे। सभी मतदान केंद्रों की वेबका​स्टिंग भी की जाएगी। मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर, प्रकाश व्यवस्था और मतदाता सहायता केंद्र जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर रोहिताश्व तोमर ने मंगलवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए पूरी तरह स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से संपादित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में चुनाव को लेकर तैयारियों को समयबद्ध पूरा कर लिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि विधानसभा उपचुनाव में 13 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिनकी 23 अक्टूबर को संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी 27 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 11 नवम्बर को तथा मतगणना 14 नवम्बर को होगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए अधिग्रहीत किए गए भवनों की संख्या 198 है। इनमें 156 भवनों में 1 केंद्र, 54 भवनों में 2 केंद्र, 19 भवनों में 3 केंद्र और 1 भवन में 4 मतदान केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन और मतदान को सुगम बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत ईवीएम की बैलेट मशीन पर बैलेट पेपर रंगीन लगाया जाएगा ताकि मतदाता अभ्यर्थियों की सहजता से पहचान कर सकें। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी एवं मतदाता-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से 29 नई पहल की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, रिटर्निंग अधिकारी अंता हवाई ङ्क्षसह यादव, सहायक निदेशक जनसम्पर्क योगेन्द्र शर्मा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी मोहनलाल आदि उपस्थित थे।

यह किए उपाय

संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। पुलिस बल, फ्लाइंग स्क्वाड, स्थैतिक निगरानी दल, व्यय निगरानी दल, वीडियोग्राफी दल एवं मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटङ्क्षरग कमेटी सक्रिय रूप से कार्य करेंगी। अवैध शराब, नकदी, उपहार सामग्री एवं अन्य प्रलोभनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

प्रतिशत

2023 विधानसभा चुनाव 80.35 प्रतिशत
2024 लोकसभा चुनाव 69.67 प्रतिशत

अंता-मांगरोल विधानसभा क्षेत्र

कुल मतदाता
227563

पुरुष मतदाता
116405

महिला मतदाता
111154

दिव्यांग वोटर
2109

अन्य मतदाता
04

मतदान केन्द्र
268

कंट्रोल रूम स्थापित

मिनी सचिवालय में एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस पर शिकायत दी जा सकेगी। इसका दूरभाष 07453-237182 है। एकीकृत नियंत्रण कक्ष में सी विजिल तथा मीडिया सेन्टर के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी।

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता उपचुनाव की तैयारी जोरों पर, इस बार सभी पोलिंग बूथ की होगी वेबका​स्टिंग, एक पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे

