जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि विधानसभा उपचुनाव में 13 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिनकी 23 अक्टूबर को संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी 27 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 11 नवम्बर को तथा मतगणना 14 नवम्बर को होगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए अधिग्रहीत किए गए भवनों की संख्या 198 है। इनमें 156 भवनों में 1 केंद्र, 54 भवनों में 2 केंद्र, 19 भवनों में 3 केंद्र और 1 भवन में 4 मतदान केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन और मतदान को सुगम बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत ईवीएम की बैलेट मशीन पर बैलेट पेपर रंगीन लगाया जाएगा ताकि मतदाता अभ्यर्थियों की सहजता से पहचान कर सकें। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी एवं मतदाता-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से 29 नई पहल की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, रिटर्निंग अधिकारी अंता हवाई ङ्क्षसह यादव, सहायक निदेशक जनसम्पर्क योगेन्द्र शर्मा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी मोहनलाल आदि उपस्थित थे।