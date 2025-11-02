यहां भी पहुंचा विरोध, पानी की समस्या हल नहीं तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार

source patrika photo
एक-एक करके समस्याओं के समाधान को लेकर मुखर हो रहे ग्रामीण
कोयला. कस्बे के समीपवर्ती कोटडीसुंडा ग्राम पंचायत के उल्थी गांव के लोगों ने पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर बारां पहुंचकर जिला कलक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। साथ ही 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदान नहीं करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि उल्थी गाव में लगभग 2 सालों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। पेयजल आपूर्ति के लिए कोटडी सुंडा में पानी की टंकी का निर्माण भी पूरा हो चुका है ,इसके बावजूद पेयजल आपूर्ति को चालू नहीं किया जा रहा है। इसके कारण ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जल्दी ही टंकी से जोडकऱ पेयजल आपूर्ति को चालू नहीं किया गया तो 11 नवंबर को मतदान नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में सायगढ़ पेयजल परियोजना के तहत पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया
बोहत. जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही अंता-मांगरोल विधानसभा इलाके के कई गांवों में लोग विकास नहीं होने से नाराज होकर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। पहले बडग़ांव के गणेशपुरा के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, इसके बाद गुरुवार को बोहत के पाडलिया के ग्रामीणों ने विकास नहीं होने पर मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी। यहां पर लोग अड़े हुए हैं कि कलक्टर खुद आकर इनको आश्वासन दें, तभी ये मानेंगे।
यह है मामला
राजस्थान पत्रिका में शुक्रवार के अंक में छपी खबर ‘पाडलिया गांव के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार’ का समाचार लगने के बाद मांगरोल तहसीलदार बृजेश मीणा, मांगरोल थानाधिकारी विनोद कुमार मीणा, पंचायत समिति विकास अधिकारी सुरेश गोदारा, राजस्व हल्का पटवारी प्रदीप राठौड़ गांव पहुंचे। इन्होंने ग्रामीणों की समस्या को लेकर मौके का जायजा लिया और आचार संहिता के बाद सभी समस्याओं के समाधान करने का आश्वास नदिया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कह दिया कि जब तक उनकी समस्या का समाधान व निर्माण कार्य धरातल पर शुरू नहीं होगा, जब तक विधानसभा चुनाव का बहिष्कार का निर्णय बरकरार रहेगा। तहसीलदार ने मौके पर रास्ते में बहते हुए गंदे पानी की समस्या पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को मोबाइल फोन ठीक करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने गांव की अन्य समस्या जैसे श्मशान घाट, खेतों की ओर जाने वाले रास्ते का निर्माण कार्य, विद्यालय के सामने पानी के भरे गड्ढे, सडक़ की सुरक्षा दीवार, गांव से ग्राम पंचायत हिगोनियां मुख्यालय जोडने वाले ग्रेवल रास्ते , चरागाह भूमि आदि का समाधान चुनाव के बाद करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीण सन्तुष्ट नहीं हुए। वे बहिष्कार पर ही अड़े रहे। इस मौके पर ग्रामीण धीरज ङ्क्षसह, रामकिशन गुर्जर, हेमराज गुर्जर, गौरीशंकर गुर्जर, सुगन ङ्क्षसह, नितेश गालव सहित कई दर्जन ग्रामीण मौजूद रहे।
