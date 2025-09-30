Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

मौसम विभाग का 10 जिलों में डबल अलर्ट, 1, 2, 3 अक्टूबर तक आ गई भारी बारिश की चेतावनी, Orange Alert जारी

Weather Forecast: मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण का असर राजस्थान पर भी देखने को मिलेगा।

2 min read

बारां

image

Akshita Deora

Sep 30, 2025

आकाशीय बिजली गिरने की संभावना (फोटो: पत्रिका)

मानसून (Monsoon) की विदाई के बाद भी राजस्थान के कई जिलों में डबल अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर जिले और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और एक दो दौर भारी बारिश होने के साथ आकाशीय बिजली और 30-40Kmph की स्पीड से तेज सतही हवा चलने की संभावना है। ऐसे में मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेवे, पेड़ों के नीचे शरण ना ले। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।

वहीं येलो अलर्ट जारी करते हुए सवाईमाधोपुर, चूरू, बारां, टोंक, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर जिले और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर 20-30 kmph की स्पीड से तेज हवा की संभावना है। ऐसे में मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेवे और पेड़ों के नीचे शरण ना ले। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।

गर्जना के साथ हुई तेज बारिश

पूरे प्रदेश से दो दिन पहले मानसून की विदाई हो चुकी है लेकिन हवा के चक्रवाती परिसंचरण से कोटा संभाग में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सोमवार को कोटा शहर में बादल छाए रहे लेकिन बरसे नहीं। दिन में तेज धूप और उसम का वातावरण बना रहा। कोटा जिले के खातौली में तेज हवा के साथ गर्जना हुई। इटावा और पीपल्दा कस्बे में शाम सात बजे बाद से तेज गर्जना के साथ तेज वर्षा हुई। बारां, बूंदी और झालावाड़ जिले में बादलों की आवाजाही बनी रही। बारां के कुछ क्षेत्रों में मामूली बूंदाबांदी हुई है।

1, 2, 3 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण का असर राजस्थान पर भी देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिनों तक कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र दक्षिण गुजरात, विदर्भ, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से होते हुए पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय द्रोणिका से जुड़ा हुआ है।

इस मौसमीय प्रणाली के प्रभाव से 1, 2 और 3 अक्टूबर तक कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और कई-कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: IMD ने अभी-अभी जारी की चेतावनी, 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, इस रफ्तार से चलेगी तेज हवा
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / मौसम विभाग का 10 जिलों में डबल अलर्ट, 1, 2, 3 अक्टूबर तक आ गई भारी बारिश की चेतावनी, Orange Alert जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran: ‘कंकाल बनकर मिला 1 महीने से लापता बेटा…’, पुलिस का फोन आते ही रोते-रोते पहुंचे परिजन

बारां

200 बीघा वनभूमि अतिक्रमण मुक्त कराई

कस्बाथाना वनखंड सुमेरा भोयल मौजा बूढ़ी भोयल मंतीरा में रविवार को विभिन्न अतिक्रमियों से करीब 200 बीघा वनभूमि को 4 जेसीबी मशीन एवं 4 ट्रैक्टरों की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
बारां

खुशखबर : शुरू हुआ सीसवाली-समसपुर-बारां रोड का काम, तीन माह में हो जाएगा पूरा

राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा 2022-23 के तहत स्टेट हाइवे 37 सीसवाली-बारां की 35 किमी लम्बी और 7 मीटर चौड़ी सडक़ निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके लिए करीब 72 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इसमें से करीब 56 करोड़ की लागत से सिविल वर्क होना है।
बारां

जब गरबा में पहुंच गए अवांछित युवक, पता चलते ही पण्डाल से बाहर निकाला

हिन्दू अखाड़ा समिति द्वारा लगातार समझाइश करने के बावजूद भी कोटा रोड स्थित एक होटल में चल रहे डांडिया कार्यक्रम में दूसरे समुदाय के कुछ युवक गरबा पांडाल में घुस गए।
बारां

तबीयत बिगड़ी तो मौके पर पहुंचे अधिकारी, कराया अनशन समाप्त

युवकों में रोष गहरा गया तथा दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया तथा मांगों के अनुसार निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पंचायत समिति के बीडीओ हर्ष महावर ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.