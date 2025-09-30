मौसम विभाग का 10 जिलों में डबल अलर्ट, 1, 2, 3 अक्टूबर तक आ गई भारी बारिश की चेतावनी, Orange Alert जारी

आकाशीय बिजली गिरने की संभावना (फोटो: पत्रिका)
मानसून (Monsoon) की विदाई के बाद भी राजस्थान के कई जिलों में डबल अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर जिले और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और एक दो दौर भारी बारिश होने के साथ आकाशीय बिजली और 30-40Kmph की स्पीड से तेज सतही हवा चलने की संभावना है। ऐसे में मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेवे, पेड़ों के नीचे शरण ना ले। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।
वहीं येलो अलर्ट जारी करते हुए सवाईमाधोपुर, चूरू, बारां, टोंक, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर जिले और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर 20-30 kmph की स्पीड से तेज हवा की संभावना है। ऐसे में मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेवे और पेड़ों के नीचे शरण ना ले। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।
पूरे प्रदेश से दो दिन पहले मानसून की विदाई हो चुकी है लेकिन हवा के चक्रवाती परिसंचरण से कोटा संभाग में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सोमवार को कोटा शहर में बादल छाए रहे लेकिन बरसे नहीं। दिन में तेज धूप और उसम का वातावरण बना रहा। कोटा जिले के खातौली में तेज हवा के साथ गर्जना हुई। इटावा और पीपल्दा कस्बे में शाम सात बजे बाद से तेज गर्जना के साथ तेज वर्षा हुई। बारां, बूंदी और झालावाड़ जिले में बादलों की आवाजाही बनी रही। बारां के कुछ क्षेत्रों में मामूली बूंदाबांदी हुई है।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण का असर राजस्थान पर भी देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिनों तक कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र दक्षिण गुजरात, विदर्भ, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से होते हुए पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय द्रोणिका से जुड़ा हुआ है।
इस मौसमीय प्रणाली के प्रभाव से 1, 2 और 3 अक्टूबर तक कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और कई-कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग