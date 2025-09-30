मौसम विभाग का 10 जिलों में डबल अलर्ट, 1, 2, 3 अक्टूबर तक आ गई भारी बारिश की चेतावनी, Orange Alert जारी

मानसून (Monsoon) की विदाई के बाद भी राजस्थान के कई जिलों में डबल अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर जिले और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और एक दो दौर भारी बारिश होने के साथ आकाशीय बिजली और 30-40Kmph की स्पीड से तेज सतही हवा चलने की संभावना है। ऐसे में मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेवे, पेड़ों के नीचे शरण ना ले। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।