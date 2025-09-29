Weather Alert: IMD ने अभी-अभी जारी की चेतावनी, 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, इस रफ्तार से चलेगी तेज हवा

इसके अलावा खंभात की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बने सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र से लेकर दक्षिण गुजरात, विदर्भ, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश होते हुए पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में 3 अक्टूबर तक मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। जोधपुर में मंगलवार को भी बारिश के आसार हैं।