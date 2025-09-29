Weather Alert: IMD ने अभी-अभी जारी की चेतावनी, 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, इस रफ्तार से चलेगी तेज हवा

फाइल फोटो- पत्रिका
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर पलटी खाई है। हालांकि मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अभी-अभी बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार आगामी 3 घंटों के भीतर सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, जालोर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, बीकानेर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्मय बारिश, मेघगर्जन और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।
वहीं चक्रवाती परिसंचारी तंत्र के कारण सोमवार को जोधपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश हुई। पाल गांव में बरसात से सड़कों पर पानी बहने लग गया। राहगीर और दुपहिया वाहन चालक भीगते-भीगते गंतव्य स्थलों पर पहुंचे। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।
इसके अलावा खंभात की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बने सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र से लेकर दक्षिण गुजरात, विदर्भ, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश होते हुए पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में 3 अक्टूबर तक मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। जोधपुर में मंगलवार को भी बारिश के आसार हैं।
यह वीडियो भी देखें
जोधपुर शहर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री रहा। सुबह से ही बादलों की आवाजाही और धूप की लुकाछिपी के बीच उमस का मौसम बना रहा। दिन में पारा 35.7 दर्ज किया गया। दोपहर में उमस बनी रही। उमस के कारण शहरवासियों के पसीने छूट पड़े।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग