Train News: फेस्टिवल सीजन में घर जाना होगा आसान, ट्रेनों में मिलेंगी कंफर्म सीटें, जुड़ेंगे विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे

जोधपुर। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को घर आवागमन में आसानी होगी। त्योहारी सीजन में खचाखच भरी ट्रेनों में यात्रियों को आसानी से सीट मिलेगी, इसके लिए रेलवे ने 15 जोड़ी ट्रेनों में विभिन्न श्रेणी के 39 डिब्बों की अस्थाई बढोतरी की है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने जोधपुर मंडल से चलने और इधर से गुजरने वाली 15 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में 1 अक्टूबर से 39 डिब्बों की अस्थाई वृद्धि की है।