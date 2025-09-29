Patrika LogoSwitch to English

Train News: फेस्टिवल सीजन में घर जाना होगा आसान, ट्रेनों में मिलेंगी कंफर्म सीटें, जुड़ेंगे विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने जोधपुर मंडल से चलने और इधर से गुजरने वाली 15 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में 1 अक्टूबर से 39 डिब्बों की अस्थाई वृद्धि की है।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Sep 29, 2025

train news

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को घर आवागमन में आसानी होगी। त्योहारी सीजन में खचाखच भरी ट्रेनों में यात्रियों को आसानी से सीट मिलेगी, इसके लिए रेलवे ने 15 जोड़ी ट्रेनों में विभिन्न श्रेणी के 39 डिब्बों की अस्थाई बढोतरी की है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने जोधपुर मंडल से चलने और इधर से गुजरने वाली 15 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में 1 अक्टूबर से 39 डिब्बों की अस्थाई वृद्धि की है।

इन ट्रेनों में बढ़ाएं डिब्बे

  • गाड़ी संख्या 14707/08 हनुमानगढ़-दादर में हनुमानगढ़ से 1 से 31 अक्टूबर तक व दादर से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 थर्ड एसी।
  • गाड़ी संख्या 22977/78 जयपुर-जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट में 1 से 31 अक्टूबर तक 1 फर्स्ट मय सेकंड एसी व 1 थर्ड एसी।
  • गाड़ी संख्या 14801/02 जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस में जोधपुर से 1 से 31 अक्टूबर तक व इंदौर से 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 2 द्वितीय श्रेणी शयनयान व 3 जनरल डिब्बे।
  • गाड़ी संख्या 12465/66 इंदौर-भगत की कोठी एक्सप्रेस में इंदौर से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक व भगत की कोठी से 3 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 2 द्वितीय शयनयान व 3 जनरल।
  • गाड़ी संख्या 14854/53 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस में जोधपुर से 1 से 31 अक्टूबर तक व वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस में वाराणसी सिटी से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 द्वितीय शयनयान।
  • गाड़ी संख्या 14864/63 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस में जोधपुर से 1 से 31 अक्टूबर तक व वाराणसी सिटी से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी।
  • गाड़ी संख्या 14866/65 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस में जोधपुर से 1 से 31 अक्टूबर तक व वाराणसी सिटी से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 द्वितीय शयनयान।
  • गाड़ी संख्या 14807/08 जोधपुर-दादर एक्सप्रेस में जोधपुर से 3 से 31 अक्टूबर तक व दादर से 4 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 थर्ड एसी व 2 द्वितीय शयनयान।
  • गाड़ी संख्या 20483/84 भगत की कोठी-दादर सुपरफास्ट में भगत की कोठी से 2 से 30 अक्टूबर तक व दादर से 4 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 थर्ड एसी व 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी। - गाड़ी संख्या 04827/28 भगत की कोठी-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल में भगत की कोठी से 4 अक्टूबर से 1 नवंबर तक व बान्द्रा टर्मिनस से 5 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 3 थर्ड एसी व 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी ।
  • गाड़ी संख्या 20485/86 जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट में जोधपुर से 1 से 31 अक्टूबर तक व साबरमती से 3 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 1 थर्ड एसी व 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी।

  • गाड़ी संख्या 20492/91 साबरमती-जैसलमेर में साबरमती से 1 से 31 अक्टूबर तक व जैसलमेर से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 थर्ड एसी व 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी।
  • गाड़ी संख्या 20475/76 बीकानेर-मिरज में बीकानेर से 6 से 27 अक्टूबर तक व मिरज से 7 से 28 अक्टूबर तक 1 द्वितीय शयनयान।
  • गाड़ी संख्या 22497/98 श्रीगंगानगर-तिरूच्चिराप्पल्लि एक्सप्रेस में श्रीगंगानगर से 6 से 27 अक्टूबर तक व तिरूच्चिराप्पल्लि से 10 से 31 अक्टूबर तक 1 थर्ड एसी।
  • गाड़ी संख्या 20481/82 भगत की कोठी-तिरूच्चिराप्पल्लि एक्सप्रेस में भगत की कोठी से 1 से 29 अक्टूबर तक व तिरूच्चिराप्पल्लि से 4 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी।

Published on:

29 Sept 2025 07:08 pm

Published on: 29 Sept 2025 07:08 pm
Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Train News: फेस्टिवल सीजन में घर जाना होगा आसान, ट्रेनों में मिलेंगी कंफर्म सीटें, जुड़ेंगे विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे

