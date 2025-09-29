Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राहुल गांधी को BJP प्रवक्ता ने दी जान से मारने की धमकी, अब अशोक गहलोत बोले- जनता समय आने पर जवाब देगी

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर उन्हें मिल रहे जनसमर्थन से भाजपा बौखलाई हुई है और हताशा में ऐसी हरकतें कर रही है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Sep 29, 2025

Former CM Ashok Gehlot

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लाइव टीवी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रवक्ता द्वारा जान से मारने की धमकी देना निंदनीय है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा और इस सोच का कोई स्थान नहीं है।

जारी किया वीडियो

गहलोत ने सोमवार को अपने बयान का वीडियो जारी कर कहा कि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक भाजपा ने ऐसा बयान देने वाले प्रवक्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हैं जो चिंता की बात हैं। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा की घृणा एवं नफरत की राजनीति उजागर हुई हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगार एवं वोट चोरी की बात करते हैं और वोट चोरी का मुद्दा बना रहे है, इसलिए वोट चोरी के मुद्दे पर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या भाजपा प्रवक्ता इस तरह की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहिए कि इस तरह का मामला सामने आया है और इस पर संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन इस तरह की कोई भावना अभी तक तो सामने आई नहीं।

जनसमर्थन से भाजपा बौखलाई

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर उन्हें मिल रहे जनसमर्थन से भाजपा बौखलाई हुई है और हताशा में ऐसी हरकतें कर रही है। गहलोत ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं हैं। जनता सब देख रही है और वह समय आने पर जवाब देगी।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राहुल गांधी को BJP प्रवक्ता ने दी जान से मारने की धमकी, अब अशोक गहलोत बोले- जनता समय आने पर जवाब देगी

