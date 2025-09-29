Rajasthan: BJP नेता के 40 मकान, 350 बीघा जमीन और करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, पुलिस ने की पूरी तैयारी

शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध उगाही और संपत्ति हड़पने सहित लोगों से खाली चेक और स्टांप लेकर उनका दुरुपयोग करता था। वह उधार दी गई राशि से कई गुना अधिक राशि वसूलने के बाद भी पीड़ितों की स्थायी संपत्तियों को हड़पकर रजिस्ट्री करवा लेता था। कुछ पीड़ितों ने शिकायत दर्ज की थी कि उधार राशि चुकाने के बावजूद आरोपी ने धमकाकर लाखों रुपए वसूले और उनकी संपत्तियों पर जबरन कब्जा किया।