Rajasthan: BJP नेता के 40 मकान, 350 बीघा जमीन और करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, पुलिस ने की पूरी तैयारी

बीजेपी नेता का आलीशान मकान। फोटो: पत्रिका
भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पुलिस ब्याज माफिया, बजरी माफिया और भू-माफिया के खिलाफ शिकंजा कसने में लगी हुई है। शाहपुरा पुलिस ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप गुर्जर के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए है।
करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस अब बीजेपी नेता दिलीप गुर्जर की 45 करोड़ रुपए की 350 बीघा जमीन, 40 मकान और करोड़ों की संपत्ति सीज करने की तैयारी कर रही है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी भूमिगत है, जिसकी तलाश जारी है।
भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शाहपुरा पुलिस ने संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। जल्द ही गुर्जर से जुड़ी संपत्तियों के बारे में अदालत में एक रिपोर्ट पेश करेगी। पुलिस ने शाहपुरा के दिलीप गुर्जर के खिलाफ पिछले दो महीनों में पीड़ितों की शिकायत पर चार मामले दर्ज किए हैं।
शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध उगाही और संपत्ति हड़पने सहित लोगों से खाली चेक और स्टांप लेकर उनका दुरुपयोग करता था। वह उधार दी गई राशि से कई गुना अधिक राशि वसूलने के बाद भी पीड़ितों की स्थायी संपत्तियों को हड़पकर रजिस्ट्री करवा लेता था। कुछ पीड़ितों ने शिकायत दर्ज की थी कि उधार राशि चुकाने के बावजूद आरोपी ने धमकाकर लाखों रुपए वसूले और उनकी संपत्तियों पर जबरन कब्जा किया।
पुलिस ने नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, तहसील कार्यालय, जलदाय, बिजली विभाग और परिवहन विभाग से प्रमाणिक दस्तावेज हासिल करने पर जांच में पाया कि आरोपी के पास 350 बीघा जमीन है। कई बीघा बेनामी जमीन पर कब्जा है। इसके अतिरिक्त, कई मकान, तीन बहुमंजिला भवन, एक लग्जरी वाहन होने से अनुमानित 40-45 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है।
आरोपी के पास पुश्तैनी 40 बीघा जमीन के अलावा आय का कोई वैध स्रोत नहीं है। पुलिस ने आयकर विभाग और जीएसटी कार्यालय से भी जानकारी जुटाई है। डीएसपी ने खुलासा किया कि वर्ष 2015 में दिलीप गुर्जर के खिलाफ पुलिस के साथ मारपीट और पत्थरबाजी का मामला भी दर्ज है। कई धाराओं में दर्ज प्रकरण में भी पुलिस ने जांच तेज कर दी है और कार्रवाई की जा रही है।
