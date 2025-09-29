राजस्थान के युवक की हैदराबाद में चाकुओं से गोदकर की हत्या, शव देख बेसुध हुई पत्नी, मां का रो-रोकर बुरा हाल

मृतक टेकचंद तिवाड़ी। फोटो: पत्रिका
दौसा। राजस्थान के दौसा जिले के कालोता निवासी एक युवक की हैदराबाद में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि टेकचंद तिवाड़ी (35) पुत्र दिनेश तिवाड़ी गत 5 वर्ष से हैदराबाद की श्रीराम कालोनी में केमिकल प्लांट में चौकीदारी का कामं करता था। प्लांट के अन्दर ही कमरा लेकर रहता था।
गुरुवार रात करीब 10 बजे मृतक का दोस्त इमरान और उसके 4 साथियों ने टेकचंद तिवाड़ी की चाकूओं से गर्दन, पीठ व पैरों पर अनेक वार कर उसकी हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंची पहाड़ी शरीफ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इसकी सूचना पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे अभिभावकों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर हवाई जहाज से शव को लेकर आए और कालोता में अंतिम संस्कार किया गया। शव गांव लाते ही कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी अनुराधा बेसुध हो गई। वहीं, मृतक की मां का भी रो-रोकर बुरा हाल है। घरों में चूल्हे नहीं जले, हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। गांव में मातम छा गया।
मृतक टेकचंद पुत्री खुशबु कक्षा 3 में पढ़ती है और पुत्र मयंक कक्षा 2 में पढ़ता है। मृतक के पिता दिनेश तिवाड़ी एक निजी स्कूल की गाड़ी चलाकर परिवार का गुजारा चलाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है। टेकचंद की मौत के बाद उसकी पत्नी व बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी पिता दिनेश तिवाड़ी के कंधों पर आ गई है।
