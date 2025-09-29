राजस्थान के युवक की हैदराबाद में चाकुओं से गोदकर की हत्या, शव देख बेसुध हुई पत्नी, मां का रो-रोकर बुरा हाल

इसकी सूचना पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे अभिभावकों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर हवाई जहाज से शव को लेकर आए और कालोता में अंतिम संस्कार किया गया। शव गांव लाते ही कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी अनुराधा बेसुध हो गई। वहीं, मृतक की मां का भी रो-रोकर बुरा हाल है। घरों में चूल्हे नहीं जले, हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। गांव में मातम छा गया।