Rajasthan: आखिरकार रेस्क्यू टीम को मिली सफलता, 23 दिन बाद मिला आयड़ नदी में बहे युवक का शव

पुल पर लोगों के भीड़ व इनसेट में शव को नदी से निकालते हुए। फोटो: पत्रिका
उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में आयड़ नदी में बहे युवक की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम को 23 दिन बाद बड़ी सफलता मिली है। रेस्क्यू टीम को सोमवार सुबह आयड़ नदी में बहे युवक का शव मिल गया है। इतने दिनों से पानी में रहते शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका है।
सिविल डिफेंस की टीम को सोमवार सुबह 10 बजे रवि का शव करीब 8 किलोमीटर दूर कानपुर खेड़ा पुलिया के पास मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन में कानपुर व खेड़ा के स्थानीय निवासी और वाल्मीकि समाज का अहम योगदान रहा।
सिविल डिफेंस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। काफी दिनों तक शव पानी में रहने के कारण गल चुका था। ऐसे में दुर्गंध भी आ रही थी। इस दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई।
बता दें कि 5 सितंबर की शाम आयड़ नदी में सेक्टर-3 निवासी संजय और रवि मछली पकड़ने के लिए उतरे थे। तभी तेज बहाव में रवि और उसका साथी संजय बह गया है। लेकिन, संजय ने जैसे-तैसे चट्टान को पकड़ लिया। सेना के जवानों ने संजय को करीब आठ घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला था। लेकिन, रवि का कोई सुराग नहीं लगा था। रवि की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम पिछले 23 दिन से जुटी हुई है। आखिर आज सुबह टीम रवि के शव को ढूंढ पाई
