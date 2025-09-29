Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan: आखिरकार रेस्क्यू टीम को मिली सफलता, 23 दिन बाद मिला आयड़ नदी में बहे युवक का शव

Udaipur News: आयड़ नदी में बहे युवक की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम को 23 दिन बाद बड़ी सफलता मिली है।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Anil Prajapat

Sep 29, 2025

Aayiad-River

पुल पर लोगों के भीड़ व इनसेट में शव को नदी से निकालते हुए। फोटो: पत्रिका

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में आयड़ नदी में बहे युवक की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम को 23 दिन बाद बड़ी सफलता मिली है। रेस्क्यू टीम को सोमवार सुबह आयड़ नदी में बहे युवक का शव मिल गया है। इतने दिनों से पानी में रहते शव पूरी तरह से क्ष​त विक्षत हो चुका है।

सिविल डिफेंस की टीम को सोमवार सुबह 10 बजे रवि का शव करीब 8 किलोमीटर दूर कानपुर खेड़ा पुलिया के पास मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन में कानपुर व खेड़ा के स्थानीय निवासी और वाल्मीकि समाज का अहम योगदान रहा।

सिविल डिफेंस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। काफी दिनों तक शव पानी में रहने के कारण गल चुका था। ऐसे में दुर्गंध भी आ रही थी। इस दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई।

मछली पकड़ते वक्त नहीं में बहा था

बता दें कि 5 सितंबर की शाम आयड़ नदी में सेक्टर-3 निवासी संजय और रवि मछली पकड़ने के लिए उतरे थे। तभी तेज बहाव में रवि और उसका साथी संजय बह गया है। लेकिन, संजय ने जैसे-तैसे चट्टान को पकड़ लिया। सेना के जवानों ने संजय को करीब आठ घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला था। लेकिन, रवि का कोई सुराग नहीं लगा था। रवि की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम पिछले 23 दिन से जुटी हुई है। आखिर आज सुबह टीम ​रवि के शव को ढूंढ पाई

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: मेवाराम जैन की घर वापसी से सियासी भूचाल, कांग्रेस में सामने आई गुटबाजी; बड़े नेता आमने-सामने
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: आखिरकार रेस्क्यू टीम को मिली सफलता, 23 दिन बाद मिला आयड़ नदी में बहे युवक का शव

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाते से 14 साल बाद ‘नाबालिग’ शब्द हटाया, अब मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, जानें क्या है पूरा मामला

Rural service camp
उदयपुर

उदयपुर में 55 साल बाद ‘खिरनी’ की नई प्रजाति की खोज, इसकी लकड़ियों से बनने वाले खिलौने देशभर में थे प्रसिद्ध

Udaipur
उदयपुर

Udaipur: तेज रफ्तार का शिकार हुआ पैंथर, अज्ञात वाहन के कुचलने से मौत, जबड़े पर लगी गंभीर चोट

Panther dies
उदयपुर

उदयपुर औरंगजेब विवाद: 30 दिन की छुट्टी पर गई MLSU की वीसी सुनीता मिश्रा, जानें किसे मिला चार्ज

Vice Chancellor Sunita Mishra
उदयपुर

IMD Alert: 3 अक्टूबर तक आ गई मौसम विभाग की चेतावनी, जाते-जाते भिगोकर जाएगा मानसून, मेघगर्जन के साथ होगी झमाझम बारिश

IMD Forecast
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.