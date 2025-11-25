मुख्य बाजार में स्टेट हाइवे पर सीसी का पुनर्निर्माण हुआ शुरू

करीब 2 करोड़ की लागत से होने वाले इस कार्य का भूमि पूजन मंगलवार को विधायक राधेश्याम बैरवा करेंगे। इससे पूर्व रविवार रात्रि को संवेदक द्वारा जर्जर सीसी को तोडऩे के लिए मशीन लगाकर तोडऩे का कार्य शुरू किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र हाड़ा ने बताया कि विधायक राधेश्याम बैरवा की सक्रिय पहल और निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि मुख्य बाजार स्टेट हाइवे का निर्माण का काम शुरू हो रहा है। लोगों का कहना है कि लम्बे समय से यह सडक़ बेहद खराब हालत में थी। गड्ढों और धूल-कीचड़ के कारण लोगों को आए दिन परेशानी उठानी पड़ती थी। व्यापारियों से लेकर स्कूली बच्चों तक, सभी इस मार्ग की दयनीय स्थिति से प्रभावित थे। कई बार शिकायतें भी हुईं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। निर्माण एजेंसी ने भी तेजी से काम करने का भरोसा दिलाया है। स्थानीय निवासियों ने विधायक बैरवा के प्रति आभार जताया है। इससे बाजार क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।