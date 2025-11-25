मुख्य बाजार में स्टेट हाइवे पर सीसी का पुनर्निर्माण हुआ शुरू

imege source patrika
विधायक बैरवा आज करेंगे भूमि पूजन, 2 करोड़ की लागत से 600 मीटर डबल लाइन सीसी बनेगी
कवाई. कस्बे के मुख्य बाजार में होकर निकलने वाले कोटा छबड़ा स्टेट हाइवे की सीसी सडक जगह-जगह से टूट गई थी। ऐसे में पिछले चार-पांच वर्षों से यहां होकर निकलना दुश्वार हो रहा था। बार-बार इस सीसी में हो रहे गहरे गढ्ढ़ों को जिम्मेदार विभाग द्वारा मुरम से भरवा भी दिया जाता था, लेकिन बारिश के दिनों में इसके बह जाने के बाद वाहनों को आवागमन में परेशानी होती थी। हालात यह थे कि लोगों को पैदल आवाजाही करने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। विधायक राधेश्याम बेरवा द्वारा कस्बे वासियों की मनशा के अनुरूप विधानसभा तक इस मांग को रखा गया, जिस पर विभाग द्वारा इस सडक़ की 600 मीटर लंबाई की जर्जर सीसी सडक़ को तुड़वाकर पुनर्निर्माण का कार्य की मंजूरी दे दी है।
लोगों की समस्या का होगा समाधान
करीब 2 करोड़ की लागत से होने वाले इस कार्य का भूमि पूजन मंगलवार को विधायक राधेश्याम बैरवा करेंगे। इससे पूर्व रविवार रात्रि को संवेदक द्वारा जर्जर सीसी को तोडऩे के लिए मशीन लगाकर तोडऩे का कार्य शुरू किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र हाड़ा ने बताया कि विधायक राधेश्याम बैरवा की सक्रिय पहल और निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि मुख्य बाजार स्टेट हाइवे का निर्माण का काम शुरू हो रहा है। लोगों का कहना है कि लम्बे समय से यह सडक़ बेहद खराब हालत में थी। गड्ढों और धूल-कीचड़ के कारण लोगों को आए दिन परेशानी उठानी पड़ती थी। व्यापारियों से लेकर स्कूली बच्चों तक, सभी इस मार्ग की दयनीय स्थिति से प्रभावित थे। कई बार शिकायतें भी हुईं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। निर्माण एजेंसी ने भी तेजी से काम करने का भरोसा दिलाया है। स्थानीय निवासियों ने विधायक बैरवा के प्रति आभार जताया है। इससे बाजार क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
