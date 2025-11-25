लाल मुंह के बंदरों का आतंक, कर रहे हमला

राजस्थान दुकानदार महासंघ जिलाध्यक्ष ललितमोहन खण्डेलवाल, पूर्व पालिकाध्यक्ष कैलाश शर्मा, गजेन्द्र ङ्क्षसह परिहार, कौशलकिशोर शर्मा, पूर्व पार्षद राहुल शर्मा, दुष्यंत शर्मा, दिनेश सेन, राजेश गुप्ता ने बताया कि पिछले एक वर्ष से शहर के शाहाबाद वार्ड, मण्डोला वार्ड, चैमुखा बाजार, सर्राफा बाजार, सदर बाजार, श्रीजी का चैक, श्योपुरियान बस्ती, मेलापाडा आदि क्षैत्र में लाल मुंह के बंदरों के आतंक से शहरवासी इस कदर परेशान है कि लोगों ने छतों पर जाना बंद कर दिया। लगातार बंदरों के आतंक व हमलों से कई लोग लहुलूहान होकर जख्मी हो गए जिन्हें लगातार कई दिनों तक रेबीज के इंजेक्षन लगवाने को मजबूर होना पडा। लगातार हमलों के बाद शनिवार को एक कपडा व्यापारी के पुत्र पर बंदरों ने हमला कर दिया। कल एक महिला का इस कदर पीछा किया कि वह सीढियों पर गिर गई। आज भी एक वकील के ऊपर हमले का प्रयास किया गया। लगातार लाल मुंह के बंदरों के हमले से सैकडो स्त्री-पुरूष जख्मी हो चुके हैं। कई बार नगर परिषद व वन विभाग को सूचना के बावजूद कोई प्रभावी कार्यवाही नही होने से बंदरोंं का आतंक लगातार बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लगता है प्रशासन किसी बडी घटना का इंतजार कर रहा हो। ऐसा नहीं हो कि किसी दिन बडी दुर्घटना के कारण किसी को जान से हाथ धोना पडे, समय रहते नगर परिषद को लाल मुंह के इन बंदरों को पकडने के लिए प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए।