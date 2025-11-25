दोपहर तक रिपोर्ट की कतार, उसके बाद मिल रहा उपचार

बारां. मौसम में ठंडक घुलने के साथ ही लोगों की सेहत प्रभावित होने लगी है। इससे अस्पतालों में सर्दी जनित बीमारियों के मरीज पहुंच रहे हैं। अधिक दिनों तक सर्दी, खांसी, जुकाम रहने पर जांच कराने की नौबत भी आ रही है। जांच केन्द्र पर भी मरीजों की कतार लग रही है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन औसतन दो-तीन सौ मरीजों की करीब एक हजार तरह की जांचे प्रतिदिन की जा रही है। हालांकि इन दिनों बीमारियों को लेकर हेल्दी सीजन होने से जांचों का यह आंकड़ा गर्मी और उमस वाले सीजन की अपेक्षा कम है, फिर भी जांच रिपोर्ट के लिए दोपहर दो बजे तक इंतजार करना पड़ रहा है। दो बजे बाद रिपोर्ट लेकर मरीज चिकित्सक को दिखाने पहुंचता है, उसके बाद दवा ओर फिर मरीज को पहली खुराक लेने में शाम हो जाती है। इस तरह सुबह अस्पताल पहुंचने पर जांच वाले मरीज का तो शाम से उपचार शुरू हो रहा है।