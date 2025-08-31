विरासत के संरक्षण को माइक्रो लेवल तक ले जाने का संकल्प

बारां की मांडणा कला का संरक्षण



सिंह ने बताया कि इंटेक के माध्यम से जिले की मांडणा कला को बचाने और उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य भी इंटेक ने किया। इसके अलावा अब प्रयास है कि शाहाबाद के जंगलों को कटने से बचाने का सकारात्मक हल खोजा जाए। इसके लिए वे आवश्यक जनसमर्थन जुटाकर पूरे तथ्यों के साथ इस मामले को केन्द्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इंटेक के काम करने के तरीके के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एएसआई सरकार की ओर से बनाए गए एक्ट के तहत काम करता है। यह नियमानुसार 60 से 100 वर्ष पुरानी या उससे अधिक प्राचीन विरासत को सहेजने का काम करता है। ऐसे में कई पुरा संपदा, संस्कृति व विरासत संरक्षण से अछूते रह जाते हैं। यहां पर इंटेक की भूमिका शुरू होती है। हम विरासत को न केवल संरक्षित करते हैं, बल्कि उसके औचित्य को बरकरार रख इसे जनोपयोगी बनाने पर जोर देते हैं।



कई तरह से करते हैं जागरुक