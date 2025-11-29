रातभर किया आराम, शिकार के आसपास मंडराता रहा

किशनगंज. तहसील क्षेत्र के रामगढ़ क्रेटर के समीप बह रही कूल नदी में गुरुवार को अफ्रीका से मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो अभयारण्य में लाए गए चीता शावक से लोगों में दहशत का माहौल है। शनिवार को यह क्रेटर में स्थित कृष्णाई माता मंदिर के नीचे लोगों को नजर आया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। शुक्रवार को वनविभाग की कड़ी निगरानी में कूनों के मेहमान को रामगढ़ क्रेटर की ओर पलायन करते हुए देखा गया। किशनगंज वन विभाग अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की रात अफ्रीकन चीता रामगढ़ क्रेटर में स्थित कृष्णाई माता मंदिर के नीचे झाडिय़ों में आराम करता नजर आया। शनिवार को भी चीता ने अपना स्थान नहीं बदला, वो इसी इलाके में बना रहा। वर्तमान स्थिति की बात करे तो चीता ने अब तक कोई हानि नहीं पहुंचाई है। इसकी हर हरकत पर वन विभाग की नजर है।