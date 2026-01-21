21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran: स्कूल परिसर में भरभराकर गिरी दीवार तो मच गया हड़कंप, जान बचाकर भागे स्टूडेंट, शिक्षकों ने कर दी छुट्टी

Under Construction School Wall Collapse: स्कूल के जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन दीवार अचानक ढह गई। जिस समय दीवार गिरी, उसी के पास बच्चे पढ़ाई कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Jan 21, 2026

School Building Collapse

फोटो: पत्रिका

Baran School Wall Collapse: बारां के बापचा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवनखेड़ी में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल परिसर में निर्माणाधीन दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि इस गंभीर घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि दीवार गिरने के समय उसके समीप स्थित कक्षा-कक्ष में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। यह घटना स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

घटना की जानकारी मिलते ही विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने नाराजगी जताते हुए मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मरम्मत कार्य के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार स्कूल के जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन दीवार अचानक ढह गई। जिस समय दीवार गिरी, उसी के पास बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। दीवार गिरते ही स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद स्टूडेंट बाहर भाग गए। सौभाग्य से विद्यार्थी और निर्माण कार्य में लगे श्रमिक बाल-बाल बच गए, अन्यथा झालावाड़ के पिपलोदी जैसी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। घटना के बाद शिक्षकों ने तत्काल एहतियातन बच्चों की छुट्टी कर दी।

जांच के लिए पहुंचे अधिकारी

घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार यादवेंद्र मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। वहीं, बारां से समसा की एईएन व जेईएन की टीम भी मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम रामसिंह गुर्जर ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

विधायक सिंघवी ने दिए कड़े निर्देश

विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने कहा कि निर्माण एवं विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विशेषकर स्कूलों से जुड़े कार्यों में। उन्होंने सेवनखेड़ी स्कूल की दीवार गिरने की घटना पर संवेदक की कार्यप्रणाली पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या लीपा-पोती सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन और स्कूली बच्चों के जीवन व सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Jhalawar News: ग्रामीण बोले- काफी पुराना था स्कूल भवन, कई बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदारों ने नहीं ली सुध; अब हो गया हादसा
झालावाड़
jhalawar chool building photo_2025-07-25_08-56-21

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 01:05 pm

Published on:

21 Jan 2026 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran: स्कूल परिसर में भरभराकर गिरी दीवार तो मच गया हड़कंप, जान बचाकर भागे स्टूडेंट, शिक्षकों ने कर दी छुट्टी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Free Bus Travel: राजस्थान रोडवेज का बड़ा तोहफा, अब 22 जनवरी तक फ्री में करें सफर, इनको मिलेगा फायदा

15th to 22nd january free bus travel, 3rd grade teacher exam free travel, big gift from rajashtan roadways, exam on 7759 posts, Good News, Order issued for free bus travel, rajashtan roadways good news, Rajasthan Free Bus Travel, Rajasthan Roadways announce special facility, Rajasthan Roadways free travel offer, Rajasthan Third Grade exam candidate free bus travel, RSRTC Free Bus Travel special facility, RSRTC goos news, student free travel facility, Teacher Recruitment Examination-2025, Third Grade Teacher Recruitment Examination free bus travel, राजस्थान रोडवेज, राजस्थान रोडवेज निशुल्क सफर, राजस्थान रोडवेज लेटेस्ट न्यूज
बारां

Baran: स्मैक तस्करी का भंडाफोड़, पुड़िया बनाकर चलते-फिरते बेचते थे नशा, 3 सप्लायर्स गिरफ्तार

Baran-Drug-Trafficking-
बारां

बारां में क्रिकेट खेलते समय आया हार्ट अटैक, 29 वर्षीय कांस्टेबल की मौत

बारां

घोष की धुन पर महिला शक्ति ने मिलाई कदमताल

पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए गुजरा, जगह-जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया।
बारां

पहचान और ठिकाना बदल कर 19 साल से फरार हत्या के आरोपी गिरफ्तार

29 अप्रेल 2007 को बालापुरा मेें ओड समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था। इसमें फरियादी लक्ष्मण ओड निवासी कोलूखेडी थाना जावर जिला झालवाड़ उसके भाइयों के साथ गया था। इसके बाद 1 मई 2007 को मोतीलाल लाश बालापुरा सम्मेलन स्थल के पास खाळ में पडी मिली।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.