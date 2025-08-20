Patrika LogoSwitch to English

शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

बारां

स्मैक तस्करी के आरोपी को पांच साल बाद 15 माह की जेल

बारां

Mukesh Gaur

Aug 20, 2025

अपरलोक अभियोजक अमृतलाल लोधा ने बताया कि 25 जुलाई 2020 को छबड़ा पुलिस ने रेतली नदी की पुलिया के पास से चांचौड़ा निवासी बनवारी पुत्र मदनलाल को छह ग्राम स्मैक ले जाते पकड़ा था।
source patrika photo

छबड़ा. एडीजे अविनाश चौधरी ने बुधवार को दिए निर्णय में पांच वर्ष पूर्व छह ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार आरोपी को एक वर्ष तीन माह के कारावास से दंडित किया। अपरलोक अभियोजक अमृतलाल लोधा ने बताया कि 25 जुलाई 2020 को छबड़ा पुलिस ने रेतली नदी की पुलिया के पास से चांचौड़ा निवासी बनवारी पुत्र मदनलाल को छह ग्राम स्मैक ले जाते पकड़ा था। मामले का एडीजे चौधरी ने बुधवार को निस्तारण करते हुए एक वर्ष तीन माह के कारावास व चार हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

5.55 ग्राम स्मैक जब्त, आरोपी पकड़ा

छबड़ा. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर 5.55 ग्राम स्मैक जब्त की है। सीआई राजेश खटाना ने बताया कि गश्त के दौरान कटीखण्डी रोड की तरफ से आता एक जना पुलिस को देखकर भागने लगा। उसको पकड़ा तो उसने अपना नाम कालु राव (28) पुत्र रामदयाल निवासी कोहनी बताया। उसके पास से 5.55 ग्राम स्मैक जब्त की गई। आरोपी ने इसे सकावत निवासी साजिद उर्फ गोलू से लाया था। पुलिस उससे अन्य आरोपियों की पूछताछ कर रही है।

Published on:

20 Aug 2025 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / स्मैक तस्करी के आरोपी को पांच साल बाद 15 माह की जेल

