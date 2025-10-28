बारां के सोमेश्वर ने छह मिनट के रैप सॉन्ग से दुनिया को सुनाई रामायण

बारां. राजस्थान कल्चरल टूर 2025 के तहत वॉइस ऑफ राजस्थान एवं बॉलीवुड पाŸवगायक सोमेश्वर नारायण शर्मा (सोमेश्वर महादेवन) मंगलवार शाम बारां पहुंचे। सोमेश्वर रामचरित रैप तैयार करने वाले विश्व के पहले गायक है। यहां राजस्थान पत्रिका कार्यालय में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मात्र छह मिनट में बालकाण्ड से उत्तरकाण्ड तक की पूरी रामायण का सार रेप स्टाइल में गाया है। सोमेश्वर के पिता डॉ. हरिओम नारायण शर्मा करीब पांच वर्षों तक बारां जिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। उसी दौरान सोमेश्वर ने कक्षा 10वीं बोर्ड की शिक्षा केन्द्रीय विद्यालय बारां से प्राप्त की थी। वे कहते हैं कि बारां मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मेरी जड़ों का प्रतीक है। यहां मैंने जीवन की पहली स्वर साधना की। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, भारत भूषण सम्मानित, अभिनेता, निर्माता और संगीतकार महादेवन ने कहा कि यह वही नगरी है जहां से उनके जीवन का संगीत, संस्कार और शिक्षा तीनों की शुरुआत हुई थी। अयोध्या श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उनके भक्ति गीत अवध में आज दिवाली है और गजानना है महामहे (भगवान गणेश के 36 दुर्लभ नामों पर आधारित) ने पूरे अयोध्या में भक्ति की गूंज भर दी थी। सोमेश्वर को अयोध्या श्रीराम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा में प्रस्तुति का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य के एक मंत्र पर आधारित भजन नमो राघवाय भी तैयार किया है। सोमेश्वर ने कहा कि रामचरित रैप सिर्फ संगीत नहीं, यह युवाओं तक श्रीराम के आदर्शों को बीट््स की भाषा में पहुंचाने का प्रयास है।