बारां के सोमेश्वर ने छह मिनट के रैप सॉन्ग से दुनिया को सुनाई रामायण

सोमेश्वर ने कहा कि रामचरित रैप सिर्फ संगीत नहीं, यह युवाओं तक श्रीराम के आदर्शों को बीट््स की भाषा में पहुंचाने का प्रयास

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 28, 2025

सोमेश्वर ने कहा कि रामचरित रैप सिर्फ संगीत नहीं, यह युवाओं तक श्रीराम के आदर्शों को बीट््स की भाषा में पहुंचाने का प्रयास

सोमेश्वर

अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दे चुके प्रस्तुति

बारां. राजस्थान कल्चरल टूर 2025 के तहत वॉइस ऑफ राजस्थान एवं बॉलीवुड पाŸवगायक सोमेश्वर नारायण शर्मा (सोमेश्वर महादेवन) मंगलवार शाम बारां पहुंचे। सोमेश्वर रामचरित रैप तैयार करने वाले विश्व के पहले गायक है। यहां राजस्थान पत्रिका कार्यालय में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मात्र छह मिनट में बालकाण्ड से उत्तरकाण्ड तक की पूरी रामायण का सार रेप स्टाइल में गाया है। सोमेश्वर के पिता डॉ. हरिओम नारायण शर्मा करीब पांच वर्षों तक बारां जिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। उसी दौरान सोमेश्वर ने कक्षा 10वीं बोर्ड की शिक्षा केन्द्रीय विद्यालय बारां से प्राप्त की थी। वे कहते हैं कि बारां मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मेरी जड़ों का प्रतीक है। यहां मैंने जीवन की पहली स्वर साधना की। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, भारत भूषण सम्मानित, अभिनेता, निर्माता और संगीतकार महादेवन ने कहा कि यह वही नगरी है जहां से उनके जीवन का संगीत, संस्कार और शिक्षा तीनों की शुरुआत हुई थी। अयोध्या श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उनके भक्ति गीत अवध में आज दिवाली है और गजानना है महामहे (भगवान गणेश के 36 दुर्लभ नामों पर आधारित) ने पूरे अयोध्या में भक्ति की गूंज भर दी थी। सोमेश्वर को अयोध्या श्रीराम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा में प्रस्तुति का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य के एक मंत्र पर आधारित भजन नमो राघवाय भी तैयार किया है। सोमेश्वर ने कहा कि रामचरित रैप सिर्फ संगीत नहीं, यह युवाओं तक श्रीराम के आदर्शों को बीट््स की भाषा में पहुंचाने का प्रयास है।

Published on:

28 Oct 2025 10:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बारां के सोमेश्वर ने छह मिनट के रैप सॉन्ग से दुनिया को सुनाई रामायण

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चुनाव प्रशिक्षण में बारां आ रहे 5 शिक्षक जख्मी

कार छीपाबड़ौद से अन्ता जा रही थी। कस्बे के समीप नेशनल हाइवे 90 पर कमला स्कूल व बालाजी मंदिर के बीच में रोड पर राख फैली हुई थी। बारिश के कारण गीली हो जाने पर इससे कार फिसल गई।
बारां

बंगाल की खाड़ी के चक्रवात मोंथा का असर, 30 घंटे लगातार बारिश से सर्दी आ धमकी

रविवार की शाम को शुरू हुई बारिश का दौर 30 घंटों से भी अधिक समय तक जारी रहा। इससे तापमान में कमी आई और लोगों ने ठंडक महसूस की। हालांकि इससे मौसम सुहावना हो गया है। सुबह-शाम की ठंड के बीच अब मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव: नरेश मीणा के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, क्या बदल जाएंगे चुनावी समीकरण?

Naresh Meena and Arvind Kejriwal
बारां

अंता उपचुनाव: BJP के पूर्व विधायक ने वापस लिया नामंकन, अब इन 15 प्रत्याशियों के बीच होगी चुनावी जंग

By-elections Anta Assembly Constituency
बारां

अब साफ हुई तस्वीर, 15 प्रत्याशियों के बीच होगी अंता में चुनावी जंग

अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को पांच निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।
बारां
