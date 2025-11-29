बारां में सोनी, अटरू में यादव तो अन्ता में आढ़ा को लगाया

वहीं अटरु से पुष्पेन्द्र ङ्क्षसह आढा को वृत्ताधिकारी अन्ता तेनात किया गया है। यहां तेनात वृत्ताधिकारी श्योजी मीणा पूर्व में ही पदोन्नत होकर स्थान्तरण हो गया था। लेकिन इन्हें रिलीव नही किया गया था। अटरु में जयुपर सीआईडी एसएसबी से रामानन्द यादव को तेनात किया गया है। इसके साथ ही छबड़ा के वृत्ताधिकारी विकास कुमार का स्थान्तरण पचपदरा जिला बालोतरा में कर दिया गया है। छबड़ा में उनके स्थान पर एसीबी से ताराचन्द बंसीवाल को लगाया गया है। साइबर क्राइम थाना से उपाधीक्षक पूजा नागर को झालावाड़ जिले के पिड़ावा वृत्ताधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। इसके बाद यह पद रिक्त हो गया है।