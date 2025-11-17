प्रदेश सरकार की घोषणाएं कागजी, किसान को अब तक नहीं मिला मुआवजा

धरने को सम्बोधित करते हुए अन्ता विधायक प्रमोद जैन भाया ने कहा कि इस वर्ष जिले में अत्यधिक वर्षा होने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों द्वारा दो-तीन बार खेतों में बुवाई करने पर भी भारी बारिश के कारण उनकी फसलें खराब हो गई। कई के खेत पड़त रह गए। सरकार किसानों में भ्रम फैलाने व किसानों के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयत्न कर रही है। कागजी घोषणाएं तो पूर्व में भी कई हुई है। यह घोषणा भी पूर्व की घोषणाओं की तरह कागजी घोषणा ही साबित नहीं हो जाए। जिन किसानों की पिछली फसल की मुआवजा राशि बकाया है, उन्हें आज तक भुगतान नही हुआ है। किसानों को मांग के अनुसार डीएपी एवं यूरिया खाद उपलब्ध नही हो पा रहा है। डीएपी, यूरिया खाद उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। वही किसानों को जबरदस्ती खाद के साथ अटैचमेंट किट नहीं दिया जाए।