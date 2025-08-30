शहर में कचरा संग्रहण की हाइटेक व्यवस्था को तकनीकी मंजूरी, सभी वार्डों में होगी लागू

शहर में घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था पुख्ता नहीं होने के कारण वर्तमान में संचालित व्यवस्था बार बार बेपटरी होने से नगर परिषद ने नई आरएफआईडी व्यवस्था के तहत प्रपोजल बनाकर मार्च माह में ही भिजवा दिए गए थे। लेकिन आपजेक्शन आने के कारण उसे पुन: रिव्यू करके एक जुलाई को जयपुर स्वायत शासन विभाग को स्वीकृति के लिए भिजवाया गया था। करीब एक माह बाद रिव्यू प्रपोजल फाइल को 28 अगस्त को विभाग ने तकनिकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके चलते आगे योजना का रास्ता खुलासा हो गया है। पूर्व में नगर परिषद ने नई व्यवस्था के लिए जून माह में ही प्रक्रिया शुरु होकर जुलाई माह के अन्त में या अगस्त के शुरुआत में शुरु करने के प्रयास किए गए थे। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका में 15 अगस्त को पांच माह गुजरे, लेकिन नही शुरु हो पाई कचरा प्रबंधन की नई योजना शीर्षक से समाचार का प्रकाशन किया गया था।