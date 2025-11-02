प्रमुख रास्तों से हटाए अस्थाई कब्जे, सडक़ों पर अब भी दुपहिया वाहनों का जमावड़ा

spurce patrika photo
तीन टिपर सामानों को जब्त किया, बाइकें आधे रोड तक नजर आई
बारां. नगर परिषद के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने शनिवार को शहर के प्रमुख मार्गों से अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान सड$क व फुटपाथ पर रखकर अतिक्रमण करने वालो के सामानों को जब्त किया गया। कार्रवाई के चलते व्यापारियों में हड$कम्प मच गया।
नगर परिषद के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने शनिवार को शहर के प्रताप चौक, तैन मार्केट, धर्मादा चौराहा तथा दीनदयाल पार्क रोड पर सड$क पर रखे हुए टेबल, बोर्ड तथा अन्य सामानों को जब्त किया। दस्ते के प्रभारी रविन्द्र डांगोरिया ने बताया कि अधिशासी अधिकारी भुवनेश मीणा के दिशा निर्देशानुसार शहर की सड$कों पर यातायात सुगम बनाए रखने के लिए व्यापारियों द्वारा सड$क पर रखे सामानों को जब्त किया गया। इस दौरान करीब तीन टिपर सामानों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरन्तर जारी रहेगी। नगर परिषद ने हालांकि अस्थाई अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई तो की लेकिन सड$कों पर बाइक के जमावड़े को हटवाने के लिए जिम्मेदार विभाग नजर नहीं आया। इसके चलते आधी सड$क तक बाइकें खड़ी नजर आई।
