घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मिला अंधेरी नदी में डूबे व्यक्ति का शव

थाना प्रभारी देवकरण चौधरी ने बताया कि मंगलवार शाम को कोहनी के समीप अन्धेरी नदी से भैंसों को बाहर निकालने के दौरान रमेश राठी निवासी ग्राम कोहनी के डूबने की सूचना मिली थी। इस पर एसडीआरएफ टीम को साथ ले जाकर उसे खोजना शुरू किया। टीम लीडर ने बताया कि नदी की चौडाई 50 मीटर तथा गहराई 20 फीट है। घटनास्थल पर टीम कमाण्डर के निर्देश पर रेस्क्यू टीम के जवानों बन्धा, हंसराज, शिवपाल, रामअवतार, हेमराज, सुरजाराम, मुकेश, रोहिताश, धर्मवीर, प्रेम, हंसराज, चन्दन ङ्क्षसह तथा करतार ङ्क्षसह ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट को तेज गति से चलाकर नदी के पानी को हिलाया। उसके बाद बांस, बिलाई एवं रेस्क्यू रोप की सहायता से गहन सर्च किया। लेकिन सायं 7:30 बजे तक भी सफलता हाथ नहीं लगी। तीसरे दिन गुरुवार सुबह रेस्क्यू टीम के द्वारा प्रात: 8:00 बजे फिर से नदी मे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। टीम ने मोटर बोट, बांस तथा बिलाई, रेस्क्यू रोप की सहायता से गहन सर्च किया। रेस्क्यू टीम को प्रात: 8:30 बजे घटनास्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर सफलता प्राप्त हुई। टीम ने नदी में डूबे व्यक्ति रमेश के शव को बरामद कर स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया। उधर पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है।