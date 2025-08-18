ऐसे ब्रेक चिपके कि फिर आगे ही नहीं बढ़ सकी रोडवेज बस

बोहत. बारां से शाम के 4 बजे मांगरोल इटावा, खातोली जाने वाली रोडवेज बस आए दिन रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती है। इससे सवारी सही समय पर अपने गांव नहीं पहुंच पाती है। सोमवार शाम 6 बजे बाद यह बस बोहत पहुंचते ही बस का अगला ब्रेक चिपकने से आगे नहीं बढ सकी। चालक ने भी सुधारने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। बस में मांगरोल, अयाना, इटावा, खातोली की यात्रा करने वाले यात्री परेशान होते रहे। चालक द्वारा बस ब्रेक डाउन होने की सूचना बारां डिपो मेनेजर को दूसरी बस भेजने के लिए कॉल किया। बस में रोजाना बारां महाविद्यालय में बीए में पढने वाली ग्राम जलोदा तेजाजी की रहने वाली छात्रा मनीषा मीणा कविता मीणा इटावा के मुकेश पोटर, आसद अली ने बताया कि थोडे समय पहले बारां से मांगरोल के लिए शाम 6 बजे बस शुरू की थी, लेकिन वह भी बंद हो गई। मांगरोल मार्ग पर बारां, खातोली बस के बाद कोई भी बस नहीं है। आए दिन बस ब्रेक डाउन होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। डिपो मैनेजर ने बताया कि इस बस का रूट ज्यादा होने से समय नहीं मिलने की वजह से ब्रेकडाउन की समस्या आती है। डिपो में बसों की कमी की वजह से समस्या बनी हुई है। बारां डिपो को जल्दी ही सरकार द्वारा आठ दस दिन बाद अतिरिक्त नई बसें मिलने की संभावना है। उसके बाद में इस रूट पर नई बस को लगाया जाएगा, ताकि यात्री परेशान नहीं हों।