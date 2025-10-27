Patrika LogoSwitch to English

बूंदों के रथ पर सवार होकर आई ठंडक, पारा 10 डिग्री तक गिरा

पिछले 24 घंटों में कोटा समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में शहर समेत जिलेभर में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई।

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 27, 2025

पिछले 24 घंटों में कोटा समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में शहर समेत जिलेभर में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई।

24 घंटों से भी अधिक समय से लगातार हो रही बारिश, मंडी में जिंस भीगी, खेतों में फसलें, किसानों को कहीं फायदा तो कहीं नुकसान करा गई

बारां. मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश में बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोटा समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में शहर समेत जिलेभर में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। जिले में सर्दी शनै:-शनै: कदम रख ही रही थी कि बारिश से कदम ठिठक से गए। हालांकि सर्दी के यह कदम जल्द रफ्तार पकड़ेंगे। चक्रवाती हवाओं व बारिश के साथ अब प्रदेश और देश में सर्दी का असर बढऩे की संभावना भी है।

कई जगह खेतों में कटने को तैयार और कट चुकी फसलों को नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार अभी पूरे सप्ताह मौसम का मिजाज ऐसा ही रह सकता है। दरअसल, यह पोस्ट मानसून सीजन की बारिश है। अरब सागर की ओर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोथा के सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में नमी आ रही है और बारिश हो रही है। बारां में रविवार दोपहर बाद से छाए बादल शाम को बरस पड़े और रिमझिम, बौछारों का दौर लगातार 24 घंटे बाद सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री पर आ गया। अधिकतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार शाम तक भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। बारिश के कारण ठंड बढऩे और तापमान में भी गिरावट के आसार हैं।

हो रही बेमौसम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम अब स्ट्रॉन्ग होकर डीप डिप्रेशन में बदल चुका है। आज यह और तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बन सकता है। 28 अक्टूबर को यह और तीव्र चक्रवाती तूफान बनकर आंध्र प्रदेश तट की ओर पहुंचने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा एक और डिप्रेशन सिस्टम मध्य-पूर्वी अरब सागर में बना हुआ है। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय होने की संभावना है। इस वेदर सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर के बीच मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। इस वेदर सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 27-28 अक्टूबर को होने की संभावना है।

पोस्ट मॉनसून : बारां में दो, भंवरगढ़ में डेढ़ और अंता में एक इंच बारिश

मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटों में शहर समेत जिलेभर में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश बारां शहर में दो इंच दर्ज की गई। भंवरगढ़ में डेढ़ और अंता में एक इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खिंच गई हैं। वजह है फसलों को नुकसान। कई जिलों में खेतों में कटने को तैयार और कट चुकी फसलों को नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार अभी पूरे सप्ताह मौसम का मिजाज ऐसा ही रह सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री पर आ गया। अधिकतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार शाम तक भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। बारिश के कारण ठंड बढऩे और तापमान में भी गिरावट के आसार हैं।

27 Oct 2025 10:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बूंदों के रथ पर सवार होकर आई ठंडक, पारा 10 डिग्री तक गिरा

बारां

राजस्थान न्यूज़

अब साफ हुई तस्वीर, 15 प्रत्याशियों के बीच होगी अंता में चुनावी जंग

अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को पांच निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।
बारां

श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, हादसे में एक दर्जन महिलाएं घायल

धरनावदा मार्ग पर सोमवार शाम बांके बिहारी चौराहे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई, इससे उसमें सवार एक दर्जन महिलाएं घायल हो गई।
बारां

अंता उपचुनाव: कांग्रेस ने चला नया दांव, पूर्व मंत्री अशोक चांदना को क्यों सौंपी कमान? क्या BJP की रणनीति होगी फेल?

former minister Ashok Chandna
बारां

अंता उप चुनाव: आज नाम वापसी की आखिरी तारीख, 319 मतदाता दो चरणों में करेंगे होम वोटिंग

Famous Dr. Vinay Malhotra wants to contest Anta by-election asked for VRS Rajasthan government gave a big blow
बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 : सामान्य एवं पुलिस पर्यवेक्षक ने किया अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट का निरीक्षण

Anta Assembly by election 2025
बारां
