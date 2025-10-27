बूंदों के रथ पर सवार होकर आई ठंडक, पारा 10 डिग्री तक गिरा

बारां. मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश में बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोटा समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में शहर समेत जिलेभर में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। जिले में सर्दी शनै:-शनै: कदम रख ही रही थी कि बारिश से कदम ठिठक से गए। हालांकि सर्दी के यह कदम जल्द रफ्तार पकड़ेंगे। चक्रवाती हवाओं व बारिश के साथ अब प्रदेश और देश में सर्दी का असर बढऩे की संभावना भी है।



कई जगह खेतों में कटने को तैयार और कट चुकी फसलों को नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार अभी पूरे सप्ताह मौसम का मिजाज ऐसा ही रह सकता है। दरअसल, यह पोस्ट मानसून सीजन की बारिश है। अरब सागर की ओर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोथा के सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में नमी आ रही है और बारिश हो रही है। बारां में रविवार दोपहर बाद से छाए बादल शाम को बरस पड़े और रिमझिम, बौछारों का दौर लगातार 24 घंटे बाद सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री पर आ गया। अधिकतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार शाम तक भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। बारिश के कारण ठंड बढऩे और तापमान में भी गिरावट के आसार हैं।