अतिक्रमियों ने किया लाठियों से हमला, वनपाल गंभीर घायल

इसी समय कदीली बंजारा बस्ती के गोपी बंजारा, फूल ङ्क्षसह बंजारा, जालम बंजारा, रघुनाथ ऊर्फ तीस मार्का व बद्री लाल बंजारा सहित करीब 25 से 30 अतिक्रमियों सहित महिलाओं ने वन विभाग की टीम पर लाठियों से हमला कर दिया। इसमें वनपाल दिनेश सहरिया गंभीर घायल हो गया। वनरक्षक समपाल ङ्क्षसह को भी चोटें आई है। इस दौरान वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया। बचाव के लिए वे इधर-उधर भाग गए। कुछ दूर गश्ती दल वाहन खड़ा था तो अतिक्रमियों ने उस पर भी लाठियों से हमले का प्रयास किया। नाहरगढ़ थाने में भी हमलावर अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवा दिया है।