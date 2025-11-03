अतिक्रमियों ने किया लाठियों से हमला, वनपाल गंभीर घायल

source patrika photo
नाहरगढ़ रेंज के किशनपुरा नाके पर देर रात गश्त के दौरान हुई घटना
जलवाड़ा. नाहरगढ़ रेंज के किशनपुरा नाके में शनिवार देर रात गश्त के दौरान वन कर्मियों पर अतिक्रमियों व महिलाओं ने लाठियों से हमला कर दिया। इसमें वन पाल गंभीर से घायल हो गया व अन्य वनकर्मियों को भी चोटें आई हैं। इस दौरान वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया। बचाव के लिए वे इधर-उधर भाग गए। कुछ दूर गश्ती दल वाहन खड़ा था तो अतिक्रमियों ने उस पर भी लाठियों से हमले का प्रयास किया। नाहरगढ़ थाने में भी हमलावर अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवा दिया है।
यह है मामला
क्षेत्रीय वन अधिकारी हरिराम चौधरी व चालक व वन रक्षक छोटू लाल के अनुसार देर रात सहायक वन पाल दिनेश सहरिया वन रक्षक समपाल ङ्क्षसह, सुभाष दूत, कन्हैया लाल चालक व वन रक्षक छोटू लाल किशनपुरा नाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली की कदीली बंजारा बस्ती के समीप अतिक्रमी फूल ङ्क्षसह व गोपी बंजारा ट्रैक्टरों से वनभूमि की हंकाई कर रहे है। जैसे ही टीम रात को मौके पर पहुंची तो वे ट्रैक्टरों को भगा ले गये।
कदीली बंजारा बस्ती के थे हमलावर लोग
इसी समय कदीली बंजारा बस्ती के गोपी बंजारा, फूल ङ्क्षसह बंजारा, जालम बंजारा, रघुनाथ ऊर्फ तीस मार्का व बद्री लाल बंजारा सहित करीब 25 से 30 अतिक्रमियों सहित महिलाओं ने वन विभाग की टीम पर लाठियों से हमला कर दिया। इसमें वनपाल दिनेश सहरिया गंभीर घायल हो गया। वनरक्षक समपाल ङ्क्षसह को भी चोटें आई है। इस दौरान वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया। बचाव के लिए वे इधर-उधर भाग गए। कुछ दूर गश्ती दल वाहन खड़ा था तो अतिक्रमियों ने उस पर भी लाठियों से हमले का प्रयास किया। नाहरगढ़ थाने में भी हमलावर अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवा दिया है।
पहले भागे, लौटकर वनपाल का रेस्क्यू
वनकर्मियों ने बताया कि कदीली बंजारा बस्ती के 25 से 30 अतिक्रमी व महिलाएं हाथों में लाठियां लेकर गश्ती दल वाहन पर हमला करने आये थे। आनन-फानन में चालक छोटूलाल व वन रक्षक समपाल ङ्क्षसह मौके से भाग निकले। कुछ दूर जाने पर पता चला कि सहायक वन पाल दिनेश सहरिया मौके पर ही रह गया है। फिर हम मौके पर पहुंचे तो सहायक वन पाल गंभीर रूप से घायल मौके पर ही पड़े हुए थे। उन्हें रेस्क्यू कर लाए, वो अचेतावस्था में थे। 10 मिनट तक उन्हें सीपीआर दी गई, तब उनको होश आया।
उपचार के लिए नाहरगढ़ से बारां रैफर
चालक छोटू लाल ने बताया कि वनपाल दिनेश सहरिया को गश्ती दल वाहन से लेकर नाहरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर गया तो चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बारां चिकित्सालय रैफर कर दिया। यहां पर उनका उपचार किया जा रहा है।
पहले भी हुए हैं हमले
16 जुलाई 2021 को हरिपुरा वॉच टॉवर के निकट अतिक्रमण रोकने के दौरान धारदार हथियार से हमला। जिसमें दिनेश सहरिया व रामकिशन नागर घायल हो गये थे। 25 मई 2022 को गढ़ुली वन भूमि पर में टापरिया हटाने के दौरान हमला किया था। 14 जुलाई 2023 को हरिपुरा वॉच टॉवर पर वन कर्मियों पर हमला व एक दर्जन दो पहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। 24 जनवरी 2025 को अहमदी वन खंड में वन कर्मियों पर हमला। 15 फरवरी 2025 को अहमदी ङ्क्षसचाई परियोजना के निकट फसल काटने के दौरान हाथापाई की।
जिन अतिक्रमियों ने वनकर्मियों पर हमला किया है। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। टेंट लगा कर नियमित गश्त करवाई जाएगी।
हरिराम चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, नाहरगढ़
