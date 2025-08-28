विविधता से भरा जंगल, संरक्षण मिले तो पनपेगा फ्लोरा और फौना

शाहाबाद कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट करीब 10 वर्षों से बना हुआ है। नेशनल हाइवे 27 पर घाटी क्षेत्र में आए दिन वाहन चालकों को पैंथर का मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन पैंथरों के संरक्षण के लिए आज तक सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। अगर समय रहते सरकार द्वारा पैंथरों के संरक्षण पर कार्य नहीं किया गया तो पैंथर अकाल मौत के शिकार हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में यहां पर एकांकी पैंथर व जोड़े के साथ भी देखा गया है। एक अनुमान के मुताबिक यहां पर पैंथरों की संख्या 6 से 8 हो सकती है।



क्षेत्र के जंगलों में कई तरह का जीव जंतुओं का विचरण है। साथ ही कई तरह की प्रजातियों के पेड़ पौधे भी इस जंगल में मौजूद है। इसकी कार्य योजना बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। घाटी क्षेत्र में संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। वाहन चालक वाहनों को आराम से चलाएं। लोगों से अपील की जा रही है कि पैंथर से दूरी बनाई रखें।