8 घंटे में 40 लाख की चोरी, पुलिस को 22 दिन तक भी नहीं लगी भनक

अज्ञात चोर मकान से सोने की 8 चुड़ी 12 तोला, 2 सोने के कढे, 2 मंगलसूत्र सोने के 3.5 तोला, सोने के 5 जोड़ी टॉप्स, 5 सोने की अंगूठी, सोने के कानो के झालेे 3 जोड़ी, सोने की टूटन, एक लॉकेट 0.5 तोला, चांदी के 6 सिक्के, चांदी की पायल आठ जोड़ी, बिछिया 2 जोडी, 30 हजार रुपए नगद और एक एफडी के कागजात चुराकर ले गए। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड और लाइसेंस को भी ले गए। इस मामले में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी एएसआई जमनालाल का कहना है कि यह चोरी की बड़ी वारदात हुई है। इसका खुलासा करने के लिए मुखबिरों को सक्रिय किए गया है।