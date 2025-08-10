आधा दर्जन दुपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए टीन शेड में जा घुसा ट्रक

मांगरोल. कस्बे में बमोरी तिराहे पर पुलिस थाने के सामने शनिवार शाम को बारां की ओर से आ रहे ट्रक ने आधा दर्जन दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी और बाद में टीन शेड को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में जानमाल की हानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व होने के कारण मांगरोल कस्बे में मुख्य मार्ग पर वाहन चालकों और खरीदारों की रेलम पेल नजर आ रही थी। इस दौरान बारां की ओर से आ रहे मालवाहक ट्रक जो इटावा की ओर जा रहा था। उसने मांगरोल थाने के सामने आधा दर्जन दो पहिया वाहनों को टक्कर मारी और टीन शेड में घुस गया। इससे वाहन चालकों को नुकसान के साथ मार्बल एवं दो सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मांगरोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। प्रथम ²ष्टया ट्रक ड्राइवर ने अपने बचाव में बताया कि सडक़ पर सामने से अचानक दोपहिया वाहनचालक की ओर से कट लगाने और इसी दौरान मुझे चक्कर आने से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ट्रक में केले भरे हुए थे।