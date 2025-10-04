राशन के तोल में हो रहा घालमेल, 50 का कट्टा 51 का बताकर दे रहे

खरीद केन्द्रों पर किसान से जिस प्रकार गेहूं 50 किलो वेट में खरीदा जाता है, जिसमें उस समय नमी (मॉइस्चर) भी होती है। इसके बाद तो वजन कम होना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि 50 किलो के गेहूं का कट्टा 51 से 52 किलो तक कैसे हो जाता है। दुकान पर पहुंचने वाले गेहूं की तुुलाई के लिए थोक एजेंसी और आपूर्ति विभाग से बात करते हैं तो वह अनसुनी कर देते हैं। एक ट्रक में तीन-चार डीलरों का गेहूं औसत आधार पर भेज दिया जाता है जो कभी भी पूरा नहीं बैठता। एक डीलर कर्मचारी ने बताया कि उसकी दुकान पर वितरण के बाद 150 किलो गेहूं कम निकला। अब उपभोक्ता को तो देना है, ऐसे में बाजार से लाकर देने की मजबूरी हो गई। मामले की उच्च स्तर पर शिकायत की जाएगी