Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

राशन के तोल में हो रहा घालमेल, 50 का कट्टा 51 का बताकर दे रहे

गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान 50 किलो का कट्टा तोल कर किसानों को भुगतान किया जाता है। कट्टे पर भारतीय खाद्य निगम व 50 किलो का वजन अंकित किया जाता है, लेकिन बाद में जब यह कट्टा डीलर तक पहुंचता है तो उसे बिना तुलाई कर औसत वजन 51 से 52 किलो तक बताकर थमाया जा रहा है।

2 min read

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 04, 2025

गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान 50 किलो का कट्टा तोल कर किसानों को भुगतान किया जाता है। कट्टे पर भारतीय खाद्य निगम व 50 किलो का वजन अंकित किया जाता है, लेकिन बाद में जब यह कट्टा डीलर तक पहुंचता है तो उसे बिना तुलाई कर औसत वजन 51 से 52 किलो तक बताकर थमाया जा रहा है।

source photo patrika

राशन के तोल में हो रहा घालमेल, 50 का कट्टा 51 का बताकर दे रहे

डीलरों ने लगाया आरोप, हर माह लग रही चपत, करेंगे शिकायत

बारां. जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानदारों को आवंटित गेहूं के तोल में घालमेल का मामला सामने आया है। उचित मूल्य दुकानदारों (राशन डीलरों) का कहना है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान 50 किलो का कट्टा तोल कर किसानों को भुगतान किया जाता है। कट्टे पर भारतीय खाद्य निगम व 50 किलो का वजन अंकित किया जाता है, लेकिन बाद में जब यह कट्टा डीलर तक पहुंचता है तो उसे बिना तुलाई कर औसत वजन 51 से 52 किलो तक बताकर थमाया जा रहा है। इससे कई डीलर को प्रतिमाह चपत लग रही है। इसी माह एक डीलर को दिए गए गेहूं में करीब 150 किलो कम पड़ गया।

अगर यही रहा तो कैसे पड़ेगी पार

डीलरों का कहना है कि उन्हें अधिकतम कमीशन 6000 से लेकर 10000 तक मिलता है। इसमें कर्मचारियों की पगार, दुकान का किराया आदि भी देना होता है। राशन डीलरों ने बताया कि इस तरह से रसद कम निकलने पर प्रतिमाह करीब 3 हजार रुपए से अधिक का गेहूं बाजार से खरीदकर उपभोक्ताओं को देना पड़ता है तो उसकी मजदूरी भी नहीं बचेगी। फिर परिवार चलाना भी भारी पड़ जाएगा। वैसे तोल का यह खेल नया नही है। डीलर अपने खर्च पर धर्म कांटे पर तुलवा सकता है, लेकिन देहात में तो धर्म कांटे भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद बारदाने का तोल भी कम नहीं किया जाता है।

टुकड़ों में देने से भी हो रही दिक्कत

शहर के कुछ राशन डीलरों ने बताया कि निगम की ओर से एक गाड़ी में तीन-चार डीलरों का कुछ-कुछ ङ्क्षक्वटल गेहूं टुकड़ों में भेजा जा रहा है। एक डीलर का एक साथ गेंहू नहीं देने से भी वजन में घालमेल हो रही है। डीलर दुकान पर कट्टे की तुलाई के लिए कहता है तो हम्माल उसकी मजदूरी दोगुनी मांगते हैं। यह डीलर के लिए संभव नहीं है।

खरीद केन्द्रों पर किसान से जिस प्रकार गेहूं 50 किलो वेट में खरीदा जाता है, जिसमें उस समय नमी (मॉइस्चर) भी होती है। इसके बाद तो वजन कम होना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि 50 किलो के गेहूं का कट्टा 51 से 52 किलो तक कैसे हो जाता है। दुकान पर पहुंचने वाले गेहूं की तुुलाई के लिए थोक एजेंसी और आपूर्ति विभाग से बात करते हैं तो वह अनसुनी कर देते हैं। एक ट्रक में तीन-चार डीलरों का गेहूं औसत आधार पर भेज दिया जाता है जो कभी भी पूरा नहीं बैठता। एक डीलर कर्मचारी ने बताया कि उसकी दुकान पर वितरण के बाद 150 किलो गेहूं कम निकला। अब उपभोक्ता को तो देना है, ऐसे में बाजार से लाकर देने की मजबूरी हो गई। मामले की उच्च स्तर पर शिकायत की जाएगी

योगेश कुमार गौड, जिलाध्यक्ष, राशन विक्रेता संघ

खाद्य सामग्री के परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। वह उतारकर और तुलाई कराकर देंगे। इसके लिए उन्हें अलग से मजदूरी दी जाती है। डीलर की भी जिम्मेदारी है कि वह मौके पर वजन कराकर ही प्राप्त करें।

देव सारण, प्रवर्तन अधिकारी, रसद विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 10:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / राशन के तोल में हो रहा घालमेल, 50 का कट्टा 51 का बताकर दे रहे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रात को हुई नामों की घोषणा, आज चुना जाएगा अध्यक्ष

जिले की सामाजिक सेवा कार्यों में अग्रणी सार्वजनिक धर्मादा संस्था के संचालक मण्डल के चुनाव शनिवार को धर्मादा धर्मशाला में हुए। चुनाव में 15 संचालकों के लिए 27 उम्मीदवार थे।
बारां

शहर में आजादी से 3 साल पहले 1944 में लगी थी पहली शाखा

शहर में देश के आजाद होने के करीब तीन साल पहले 1944 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा लगाई गई थी। नगर इससे पहले कोटा जिले में ही शामिल था। संघ ने इसे 1965 में जिला बनाया। संघ की प्रथम शाखा ठाकुर बाबा का बाग ट्रक यूनियन अंबेडकर सर्किल पर प्रारंभ हुई।
बारां

Baran: मंडी में ‘नागिन का ड्रामा’, मुनीम की बाइक में बैठी, ऐसी कर दी हालत की ठेले पर ले जानी पड़ी, देखें वीडियो

बारां

विभाग की कार्रवाई से मचा हडक़ंप, 162 बीघा वनभूमि से हटाया अतिक्रमण

कुछ भूमि जिसपर सरसों बुवाई की तैयारी की गई थी, उस पर भी ट्रेंच खुदाई करवाकर 162 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
बारां

ऐसा क्या हुआ कि मुनीम की बाइक हो गई पुर्जा-पुर्जा

मंडी में दुकानों के सामने एक नागिन रेंगती हुई जा रही थी। उसने वहां खड़े स्कूटरों व बाइक में भी घुसने का प्रयास किया। इस दौरान मुनीम राकेश कुमार सुमन उसे लकड़ी से फटकारते हुए बाइक व स्कूटरों में घुसने से रोकता रहा। लेकिन उसी समय वह राकेश की ही बाइक में जा घुसी।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.