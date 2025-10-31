Patrika LogoSwitch to English

बारां

लोन दिलाने के नाम पर लोगों के बैंक खाते खुलवाकर करते थे ठगी

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बैक खातो का प्रयोग कर देश के अन्य राज्यों के लोगों से साइबर ठगी कर राशि प्राप्त कर नकद निकलवाता था।

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 31, 2025

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बैक खातो का प्रयोग कर देश के अन्य राज्यों के लोगों से साइबर ठगी कर राशि प्राप्त कर नकद निकलवाता था।

source patrika photo

साइबर ठगी गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बारां. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बैक खातो का प्रयोग कर देश के अन्य राज्यों के लोगों से साइबर ठगी कर राशि प्राप्त कर नकद निकलवाता था। पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारन्ट पर टोंक जेल से प्राप्त कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 22 सितंबर को फरियादी रितेश नागर पुत्र चन्द्रमोहन नागर निवासी सोडाना ने साइबर थाने पर एक रिपोर्ट दी, इसमें बताया कि 10 अगस्त को उसके गांव में गोविन्द मीणा निवासी उम्मेदपुरा व उसका साला चेतराम मीणा आए और कहा कि तुम्हारे आधार कार्ड हमें दे दो। हम तुम्हें भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिला देंगे। खाता खुलने के बाद गोविन्द व चेतराम घर पर आए और कहा कि तुम्हारे एटीएम कार्ड व सीम दे दो एटीएम कार्ड व सिम का वैरिफिकेशन होने के बाद ही आपको लोन मिलेगा। एटीएम व आधार लोन की कार्रवाई में काम आएंगे, एक-दो दिन में खाते में लोन डलवा देंगे। जिस पर स्वयं व उसके भाई रितेश नागर ने अपना एटीएम कार्ड व सीम गोविन्द व चेतराम को दे दी। खाते में उनके कहे अनुसार जब रकम नही आई तो बैंक में जाकर पता किया तो उसके भाई के बैंक खाते में 300000 रुपए से अधिक की रकम जमा होकर निकाली गई। जो जयपुर से की गई है। जब बैंक मैनेजर से उक्त राशि की निकासी के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि आपके बैंक खाते में साइबर धोखाधड़ी की राशि जमा होकर निकाली गई है। उक्त दोनों ने साइबर अपराधियो के साथ मिलीभगत करके गांव के अन्य किसानों व गरीब लोगो को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके खाते खुलवाए हैं। गोविन्द व चेतराम द्वारा गिरोह बनाकर इलाके में बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध किया जा रहा है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस निरीक्षक अशोक चौधरी जांच शुरु की।

एएसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन में गठित टीम द्वारा फरियादी के बैंक खाते एवं आरोपी के बैंक खातो की डिटेल प्राप्त की गई। पिड़ीत व्यक्तियों के बयान एवं बैंक खाते की डिटेल प्राप्त की गई। आरोपी द्वारा फरियादी व किशनगंज क्षेत्र के कई लोगों से लोन दिलाने का झांसा देकर कई बैंक खाते खुलवाकर बैक एटीएम व मोबाइल सिम प्राप्त करने का पता चला। आरोपी ने उक्त बैक खातों का प्रयोग कर देश के अन्य राज्यों के लोगो से साइबर ठगी कर राशि प्राप्त कर नकद निकाल लिए। इस पर आरोपी चेतराम मीणा पुत्र रामसहाय निवासी मीणाओ की झोपडिय़ा पुलिस थाना बनेठा जिला टोंक को पोडक्शन वारन्ट पर टोंक जेल से लाकर पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान अन्य लोगो की भूमिका भी पाई गई है। इसकी जांच की जा रही है।

Published on:

31 Oct 2025 11:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / लोन दिलाने के नाम पर लोगों के बैंक खाते खुलवाकर करते थे ठगी

बारां

राजस्थान न्यूज़

