लोन दिलाने के नाम पर लोगों के बैंक खाते खुलवाकर करते थे ठगी

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 22 सितंबर को फरियादी रितेश नागर पुत्र चन्द्रमोहन नागर निवासी सोडाना ने साइबर थाने पर एक रिपोर्ट दी, इसमें बताया कि 10 अगस्त को उसके गांव में गोविन्द मीणा निवासी उम्मेदपुरा व उसका साला चेतराम मीणा आए और कहा कि तुम्हारे आधार कार्ड हमें दे दो। हम तुम्हें भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिला देंगे। खाता खुलने के बाद गोविन्द व चेतराम घर पर आए और कहा कि तुम्हारे एटीएम कार्ड व सीम दे दो एटीएम कार्ड व सिम का वैरिफिकेशन होने के बाद ही आपको लोन मिलेगा। एटीएम व आधार लोन की कार्रवाई में काम आएंगे, एक-दो दिन में खाते में लोन डलवा देंगे। जिस पर स्वयं व उसके भाई रितेश नागर ने अपना एटीएम कार्ड व सीम गोविन्द व चेतराम को दे दी। खाते में उनके कहे अनुसार जब रकम नही आई तो बैंक में जाकर पता किया तो उसके भाई के बैंक खाते में 300000 रुपए से अधिक की रकम जमा होकर निकाली गई। जो जयपुर से की गई है। जब बैंक मैनेजर से उक्त राशि की निकासी के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि आपके बैंक खाते में साइबर धोखाधड़ी की राशि जमा होकर निकाली गई है। उक्त दोनों ने साइबर अपराधियो के साथ मिलीभगत करके गांव के अन्य किसानों व गरीब लोगो को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके खाते खुलवाए हैं। गोविन्द व चेतराम द्वारा गिरोह बनाकर इलाके में बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध किया जा रहा है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस निरीक्षक अशोक चौधरी जांच शुरु की।